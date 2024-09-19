https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/israil-ordusu-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-50den-fazla-nokta-vuruldu-1088222931.html
İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'
İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'
Sputnik Türkiye
Lübnan medyası, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T21:57+0300
2024-09-19T21:57+0300
2024-09-19T22:01+0300
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Lübnan medyasında yer alan haberlere gör 50'den fazla noktanın vurulduğu dile getirildi.Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.Ancak Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Perşembe günü güney Lübnan'da onlarca saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.'Hizbullah'a ait 30 füze platformuy ile 150 füze rampası vuruldu'İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-savunma-bakani-gallant-yeni-asama-basladi-diyerek-konustu-odagimiz-lubnan-cephesine-kaydi-1088180012.html
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İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'
21:57 19.09.2024 (güncellendi: 22:01 19.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Lübnan medyası, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi.
Lübnan medyasında yer alan haberlere gör 50'den fazla noktanın vurulduğu dile getirildi.
Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.
Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.
Ancak Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Perşembe günü güney Lübnan'da onlarca saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.
'Hizbullah'a ait 30 füze platformuy ile 150 füze rampası vuruldu'
İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.
İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.