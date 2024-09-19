https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/israil-ordusu-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-50den-fazla-nokta-vuruldu-1088222931.html

İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'

İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'

Sputnik Türkiye

Lübnan medyası, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T21:57+0300

2024-09-19T21:57+0300

2024-09-19T22:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

lübnan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087500264_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e65a1fea9347b90d3052d2ee3cd0b5b.jpg

Lübnan medyasında yer alan haberlere gör 50'den fazla noktanın vurulduğu dile getirildi.Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.Ancak Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Perşembe günü güney Lübnan'da onlarca saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.'Hizbullah'a ait 30 füze platformuy ile 150 füze rampası vuruldu'İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-savunma-bakani-gallant-yeni-asama-basladi-diyerek-konustu-odagimiz-lubnan-cephesine-kaydi-1088180012.html

israil

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, lübnan