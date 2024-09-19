İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Morgan Stanley'in temkinli faiz beklentisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'ya gelen göçmenlerin suç oranında artış var. Çözümsüzlük sebebiyle AFD yükseliyor'
16:05
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
17:34
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:20
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:43
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/israil-ordusu-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-50den-fazla-nokta-vuruldu-1088222931.html
İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'
İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'
Sputnik Türkiye
Lübnan medyası, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T21:57+0300
2024-09-19T22:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087500264_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e65a1fea9347b90d3052d2ee3cd0b5b.jpg
Lübnan medyasında yer alan haberlere gör 50'den fazla noktanın vurulduğu dile getirildi.Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.Ancak Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Perşembe günü güney Lübnan'da onlarca saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.'Hizbullah'a ait 30 füze platformuy ile 150 füze rampası vuruldu'İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-savunma-bakani-gallant-yeni-asama-basladi-diyerek-konustu-odagimiz-lubnan-cephesine-kaydi-1088180012.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087500264_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_bac99e0a7bbca94cf2066382d1db3e2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan
israil, lübnan

İsrail ordusu, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: '50'den fazla nokta vuruldu'

21:57 19.09.2024 (güncellendi: 22:01 19.09.2024)
© Fotoğrafİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Lübnan medyası, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi.
Lübnan medyasında yer alan haberlere gör 50'den fazla noktanın vurulduğu dile getirildi.
Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.
Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.
Ancak Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Perşembe günü güney Lübnan'da onlarca saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.

'Hizbullah'a ait 30 füze platformuy ile 150 füze rampası vuruldu'

İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.
İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Savunma Bakanı Gallant, 'yeni aşama başladı' diyerek konuştu: 'Odağımız Lübnan cephesine kaydı'
Dün, 20:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала