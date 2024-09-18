https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-savunma-bakani-gallant-yeni-asama-basladi-diyerek-konustu-odagimiz-lubnan-cephesine-kaydi-1088180012.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant, 'yeni aşama başladı' diyerek konuştu: 'Odağımız Lübnan cephesine kaydı'

İsrail Savunma Bakanı Gallant, 'yeni aşama başladı' diyerek konuştu: 'Odağımız Lübnan cephesine kaydı'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin 'odağının Lübnan cephesine... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T20:01+0300

2024-09-18T20:01+0300

2024-09-18T20:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil savunma bakanlığı

yoav gallant

lübnan

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İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz" dedi.Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor" diye konuştu.İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.

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israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, lübnan