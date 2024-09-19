https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-kimseyle-sorunumuz-yok-diyerek-konustu-zorbaliga-musamaha-gostermeyiz-1088224779.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'kimseyle sorunumuz yok' diyerek konuştu: 'Zorbalığa müsamaha göstermeyiz'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'kimseyle sorunumuz yok' diyerek konuştu: 'Zorbalığa müsamaha göstermeyiz'

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir ülkeyle sorunu olmadığını ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ancak zorbalığa... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T23:50+0300

2024-09-19T23:50+0300

2024-09-19T23:50+0300

dünya

iran

mesud pezeşkiyan

ortadoğu

zorbalık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088094710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60ee4e6e1f3f728aee006862bb1aaf4d.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Mesud Pezeşkiyan, hükümetinin iç ve dış politikadaki hedeflerini anlattı.Dünyanın tüm ülkeleriyle karşılıklı saygıya dayalı etkileşimi ve ilişkileri genişletmeyi hedeflediklerini belirten Pezeşkiyan, "Birçok kez farklı platformlarda dile getirdiğim gibi bizim hiçbir ülkeyle kavgamız yok. Barış, dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde ilişkilerin geliştirilmesi için çabalıyoruz ancak zorbalığa kesinlikle müsamaha göstermeyiz" dedi.Pezeşkiyan, Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen Batılı ülkeleri ilişkin ise, "On binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine ve okulların, hastanelerin bombalanmasına nasıl ve ne şekilde destek verebiliyorlar?" ifadelerini kullandı.Komşu ülkelerle ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, komşu ülkelerle imzalanan anlaşmaların takip edilmesi, enerji sektörü, ulaşım ve transit ile sınır ticaretinin kapasitesinin etkinleştirilmesi gerektiğini bu konuda Meclis'in önemli rolü olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abd-iran-hizbullah-ve-hamasa-karsi-israilin-kendini-savunma-hakkinin-yaninda-durmaya-devam-edecegiz-1088224111.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, mesud pezeşkiyan, ortadoğu, zorbalık