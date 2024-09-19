https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-kimseyle-sorunumuz-yok-diyerek-konustu-zorbaliga-musamaha-gostermeyiz-1088224779.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'kimseyle sorunumuz yok' diyerek konuştu: 'Zorbalığa müsamaha göstermeyiz'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'kimseyle sorunumuz yok' diyerek konuştu: 'Zorbalığa müsamaha göstermeyiz'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir ülkeyle sorunu olmadığını ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ancak zorbalığa... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T23:50+0300
2024-09-19T23:50+0300
2024-09-19T23:50+0300
dünya
iran
mesud pezeşkiyan
ortadoğu
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Mesud Pezeşkiyan, hükümetinin iç ve dış politikadaki hedeflerini anlattı.Dünyanın tüm ülkeleriyle karşılıklı saygıya dayalı etkileşimi ve ilişkileri genişletmeyi hedeflediklerini belirten Pezeşkiyan, "Birçok kez farklı platformlarda dile getirdiğim gibi bizim hiçbir ülkeyle kavgamız yok. Barış, dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde ilişkilerin geliştirilmesi için çabalıyoruz ancak zorbalığa kesinlikle müsamaha göstermeyiz" dedi.Pezeşkiyan, Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen Batılı ülkeleri ilişkin ise, "On binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine ve okulların, hastanelerin bombalanmasına nasıl ve ne şekilde destek verebiliyorlar?" ifadelerini kullandı.Komşu ülkelerle ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, komşu ülkelerle imzalanan anlaşmaların takip edilmesi, enerji sektörü, ulaşım ve transit ile sınır ticaretinin kapasitesinin etkinleştirilmesi gerektiğini bu konuda Meclis'in önemli rolü olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abd-iran-hizbullah-ve-hamasa-karsi-israilin-kendini-savunma-hakkinin-yaninda-durmaya-devam-edecegiz-1088224111.html
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iran, mesud pezeşkiyan, ortadoğu, zorbalık
iran, mesud pezeşkiyan, ortadoğu, zorbalık
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'kimseyle sorunumuz yok' diyerek konuştu: 'Zorbalığa müsamaha göstermeyiz'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir ülkeyle sorunu olmadığını ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ancak zorbalığa müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Mesud Pezeşkiyan, hükümetinin iç ve dış politikadaki hedeflerini anlattı.
Dünyanın tüm ülkeleriyle karşılıklı saygıya dayalı etkileşimi ve ilişkileri genişletmeyi hedeflediklerini belirten Pezeşkiyan, "Birçok kez farklı platformlarda dile getirdiğim gibi bizim hiçbir ülkeyle kavgamız yok. Barış, dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde ilişkilerin geliştirilmesi için çabalıyoruz ancak zorbalığa kesinlikle müsamaha göstermeyiz" dedi.
Pezeşkiyan, Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen Batılı ülkeleri ilişkin ise, "On binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine ve okulların, hastanelerin bombalanmasına nasıl ve ne şekilde destek verebiliyorlar?" ifadelerini kullandı.
Komşu ülkelerle ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, komşu ülkelerle imzalanan anlaşmaların takip edilmesi, enerji sektörü, ulaşım ve transit ile sınır ticaretinin kapasitesinin etkinleştirilmesi gerektiğini bu konuda Meclis'in önemli rolü olduğunu sözlerine ekledi.