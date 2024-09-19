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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abd-iran-hizbullah-ve-hamasa-karsi-israilin-kendini-savunma-hakkinin-yaninda-durmaya-devam-edecegiz-1088224111.html
ABD: İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya devam edeceğiz
ABD: İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in bölgedeki rakiplerine göre niteliksel bir askeri üstünlüğe sahip olmasını... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T23:12+0300
2024-09-19T23:12+0300
israil- filistin çatışması
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abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmesiyle artan İsrail-Hizbullah gerginliğinin azaltılması için taraflara diplomatik baskı uygulamaya devam edileceğini duyurdu.Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, son iki gündür yaşanan gelişmeler üzerine İsrail ordusuyla Hizbullah mensupları arasında artan çatışmaların yatıştırılması için ABD'nin uygulayacağı politik duruş hakkında gazetecileri bilgilendirdi.Miller, "Hiçbir tarafın bu çatışmayı tırmandırmasını istemiyoruz. İsrail'in karşı karşıya olduğu gerçek güvenlik sorununu çözmenin en iyi yolunun, binlerce İsrail vatandaşının ve binlerce Lübnan vatandaşının evlerine dönmesine izin verecek diplomatik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz" dedi.'İsrail'in yanında durmaya devam edeceğiz'"Tüm tarafları gerginliği azaltmaya ve sonunda diplomatik bir çözüm için baskı yapabileceğimiz bir noktaya ulaşmaya zorlamaya devam edeceğiz" diyen Miller, İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya 'devam edeceklerini' söyledi.Miller, ABD'nin 'İsrail'in bölgedeki rakiplerine göre niteliksel bir askeri üstünlüğe sahip olmasını garantilemesi gerektiğini' ifade etti.Sözcü Miller, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının patlaması sonucu hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunun hatırlatılması üzerine, bir ülkenin kendini teröristlere karşı savunmasını 'uygun' bulduklarını ancak sivillerin hiçbir zaman 'meşru bir hedef haline gelmemesi gerektiğini' belirtti.Lübnan'ın güneyinde yoğunlaşan çatışmaların Gazze'deki barış görüşmelerine etkisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Miller, "Önceliğin Gazze'de ateşkes sağlamak olduğuna inanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/israil-ordusu-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-50den-fazla-nokta-vuruldu-1088222931.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, israil, iran, lübnan, hizbullah, hamas
abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, israil, iran, lübnan, hizbullah, hamas

ABD: İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya devam edeceğiz

23:12 19.09.2024
© AAJoe Biden, Benyamin Netanyahu
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in bölgedeki rakiplerine göre niteliksel bir askeri üstünlüğe sahip olmasını garantilemesi gerektiğini ifade ederek İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya edeceklerini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmesiyle artan İsrail-Hizbullah gerginliğinin azaltılması için taraflara diplomatik baskı uygulamaya devam edileceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, son iki gündür yaşanan gelişmeler üzerine İsrail ordusuyla Hizbullah mensupları arasında artan çatışmaların yatıştırılması için ABD'nin uygulayacağı politik duruş hakkında gazetecileri bilgilendirdi.
Miller, "Hiçbir tarafın bu çatışmayı tırmandırmasını istemiyoruz. İsrail'in karşı karşıya olduğu gerçek güvenlik sorununu çözmenin en iyi yolunun, binlerce İsrail vatandaşının ve binlerce Lübnan vatandaşının evlerine dönmesine izin verecek diplomatik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'İsrail'in yanında durmaya devam edeceğiz'

"Tüm tarafları gerginliği azaltmaya ve sonunda diplomatik bir çözüm için baskı yapabileceğimiz bir noktaya ulaşmaya zorlamaya devam edeceğiz" diyen Miller, İran, Hizbullah ve Hamas'a karşı İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya 'devam edeceklerini' söyledi.
Miller, ABD'nin 'İsrail'in bölgedeki rakiplerine göre niteliksel bir askeri üstünlüğe sahip olmasını garantilemesi gerektiğini' ifade etti.
Sözcü Miller, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının patlaması sonucu hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunun hatırlatılması üzerine, bir ülkenin kendini teröristlere karşı savunmasını 'uygun' bulduklarını ancak sivillerin hiçbir zaman 'meşru bir hedef haline gelmemesi gerektiğini' belirtti.
Lübnan'ın güneyinde yoğunlaşan çatışmaların Gazze'deki barış görüşmelerine etkisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Miller, "Önceliğin Gazze'de ateşkes sağlamak olduğuna inanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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