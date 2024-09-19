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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/imamoglunun-chpye-ihanet-sitemi-mansur-yavas-icin-mi-sorusunu-gundeme-getirdi-bunlar-yol-1088210124.html
İmamoğlu'nun CHP'ye 'ihanet sitemi', 'Mansur Yavaş için mi' sorusunu gündeme getirdi: 'Bunlar yol arkadaşım değildir'
İmamoğlu'nun CHP'ye 'ihanet sitemi', 'Mansur Yavaş için mi' sorusunu gündeme getirdi: 'Bunlar yol arkadaşım değildir'
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'deki tartışmalara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partisi içerisindeki kişisel çekişmelere tepki gösteren İmamoğlu... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T14:50+0300
2024-09-19T14:51+0300
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
politika
ihanet
mansur yavaş
sitem
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Konuşmasında, halkın kendilerinden iş yapmalarını beklediğini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, hizmet odaklı çalışmanın önemine dikkat çekti. İmamoğlu, "Biz, milletin sorunlarına çözüm üretmekle sorumluyuz. Şimdi, bu sorunları konuşma ve çözüm bulma zamanı" dedi.'Kişisel çekişmelerle uğraşanlar yol arkadaşım değildir'Parti içindeki çekişmelere yönelik sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Aynı çatı altında siyaset yapan insanlar, kişisel meselelerle uğraşmamalı. 'Sen benim ayağıma bastın, koluma dokundun' gibi tartışmalarla vakit harcayan kim varsa, benim yol arkadaşım değildir" diyerek partideki bölünmelere karşı net bir duruş sergiledi.'Hem millete hem Atatürk’e i̇hanet'İmamoğlu, parti içi çekişmeleri sürdürenlerin hem millete hem de Atatürk'e ihanet ettiğini belirterek, "Parti, bir araçtır. Mesele, millete hizmet etmektir. Parti içindeki meselelerle vakit kaybedenler, bu ülkenin geleceğine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.'Daha çok çalışan benim kadim yol arkadaşımdır'Kendisinden daha çok çalışacak bir siyasetçinin her zaman en iyi yol arkadaşı olacağını söyleyen İmamoğlu, "Benimle birlikte koşan, daha çok çalışan herkes, en kadim yol arkadaşımdır. Ama meseleleri kişiselleştirip partiyi meşgul edenler bu davanın bir parçası olamaz" diye ekledi.Bu açıklamalar, CHP'deki iç tartışmalara net bir cevap olarak görülürken, İmamoğlu’nun liderlik mesajı olarak da yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/chpli-bulut-erken-secim-talebi-yuzde-50yi-asti--1088206274.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ihanet, mansur yavaş, sitem
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ihanet, mansur yavaş, sitem

İmamoğlu'nun CHP'ye 'ihanet sitemi', 'Mansur Yavaş için mi' sorusunu gündeme getirdi: 'Bunlar yol arkadaşım değildir'

14:50 19.09.2024 (güncellendi: 14:51 19.09.2024)
© AA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'deki tartışmalara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partisi içerisindeki kişisel çekişmelere tepki gösteren İmamoğlu, "Ayağıma bastın, yüzüme sert baktın diyenler benim yol arkadaşım değildir" dedi. Bu açıklaması, sosyal medyada Mansur Yavaş’a gönderme olarak yorumlandı.
Konuşmasında, halkın kendilerinden iş yapmalarını beklediğini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, hizmet odaklı çalışmanın önemine dikkat çekti. İmamoğlu, "Biz, milletin sorunlarına çözüm üretmekle sorumluyuz. Şimdi, bu sorunları konuşma ve çözüm bulma zamanı" dedi.

'Kişisel çekişmelerle uğraşanlar yol arkadaşım değildir'

Parti içindeki çekişmelere yönelik sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Aynı çatı altında siyaset yapan insanlar, kişisel meselelerle uğraşmamalı. 'Sen benim ayağıma bastın, koluma dokundun' gibi tartışmalarla vakit harcayan kim varsa, benim yol arkadaşım değildir" diyerek partideki bölünmelere karşı net bir duruş sergiledi.

'Hem millete hem Atatürk’e i̇hanet'

İmamoğlu, parti içi çekişmeleri sürdürenlerin hem millete hem de Atatürk'e ihanet ettiğini belirterek, "Parti, bir araçtır. Mesele, millete hizmet etmektir. Parti içindeki meselelerle vakit kaybedenler, bu ülkenin geleceğine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

'Daha çok çalışan benim kadim yol arkadaşımdır'

Kendisinden daha çok çalışacak bir siyasetçinin her zaman en iyi yol arkadaşı olacağını söyleyen İmamoğlu, "Benimle birlikte koşan, daha çok çalışan herkes, en kadim yol arkadaşımdır. Ama meseleleri kişiselleştirip partiyi meşgul edenler bu davanın bir parçası olamaz" diye ekledi.
Bu açıklamalar, CHP'deki iç tartışmalara net bir cevap olarak görülürken, İmamoğlu’nun liderlik mesajı olarak da yorumlandı.
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