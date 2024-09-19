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CHP’li Bulut: Erken seçim talebi yüzde 50’yi aştı
CHP’li Bulut: Erken seçim talebi yüzde 50’yi aştı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut CHP’nin “Var bir çaresi” kampanyasını tanıttı. Bulut yaptırdıkları kamuoyu anketlerinden erken seçim... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T13:54+0300
2024-09-19T13:54+0300
politika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile CHP’nin “Var bir çaresi” başlıklı kampanyasını tanıttı. Bulut toplumda erken seçim beklentisinin arttığını da vurguladı. CHP olarak seçim çalışmalarının startını verdiklerini belirten Bulut “Seçim startı verildi. Bir partinin seçim startını vermesi ne yapacağını hazırlamasıyla olur. Var bir çaresi sloganımız. Türkiye’nin kendi meselelerine yoğunlaşacağız bu kampanyada” ifadelerini kullandı. Sürekli anket yaptırdıklarını da belirten Bulut “31 mart seçiminden sonrasında bir kamuoyu yoklaması yaptımızda erken seçim beklentisi düşüktü ve her geçen gün artmaya başladı. Şimdi kamuoyu yoklamalarında yüzde 50’nin üzerine çıkıyor erken seçim isteyenlerin oranı. Gelecek senenin bu tarihlerinde bu oran daha da yüksek olacaktır” dedi. Seçim anketleri hakkında da konuşan Burhanettin Bulut “Şu anda CHP’nin adayı olarak ismi geçen herkes, Erdoğan’dan daha fazla oy alıyor” sözlerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ozgur-ozel-chp-gelince-10-yilin-sonunda-bir-litre-raki-140-lira-olacak-1088121933.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, burhanettin bulut, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, burhanettin bulut, özgür özel

CHP’li Bulut: Erken seçim talebi yüzde 50’yi aştı

13:54 19.09.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP’li Bulut
CHP’li Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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Osman Nuri Cerit
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut CHP’nin “Var bir çaresi” kampanyasını tanıttı. Bulut yaptırdıkları kamuoyu anketlerinden erken seçim beklentisinin yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile CHP’nin “Var bir çaresi” başlıklı kampanyasını tanıttı.
Bulut toplumda erken seçim beklentisinin arttığını da vurguladı.
CHP olarak seçim çalışmalarının startını verdiklerini belirten Bulut “Seçim startı verildi. Bir partinin seçim startını vermesi ne yapacağını hazırlamasıyla olur. Var bir çaresi sloganımız. Türkiye’nin kendi meselelerine yoğunlaşacağız bu kampanyada” ifadelerini kullandı.
Sürekli anket yaptırdıklarını da belirten Bulut “31 mart seçiminden sonrasında bir kamuoyu yoklaması yaptımızda erken seçim beklentisi düşüktü ve her geçen gün artmaya başladı. Şimdi kamuoyu yoklamalarında yüzde 50’nin üzerine çıkıyor erken seçim isteyenlerin oranı. Gelecek senenin bu tarihlerinde bu oran daha da yüksek olacaktır” dedi.
Seçim anketleri hakkında da konuşan Burhanettin Bulut “Şu anda CHP’nin adayı olarak ismi geçen herkes, Erdoğan’dan daha fazla oy alıyor” sözlerini kullandı.
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