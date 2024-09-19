https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hong-kongda-bir-adam-uzerine-slogan-yazan-tisort-giydigi-icin-hapis-cezasina-carptirildi-1088214451.html
Hong Kong'da bir adam üzerine slogan yazan tişört giydiği için hapis cezasına çarptırıldı
Hong Kong'da bir adam üzerine slogan yazan tişört giydiği için hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Hong Kong'da, slogan yazılı tişört giyen adam 'isyana teşvik suçundan' 14 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Tişört üzerindeki sloganların, 2019 yılında Hong... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T16:36+0300
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Hong Kong mahkemesi, Mart ayında çıkarılan yeni yerel ulusal güvenlik yasası uyarınca şehir mahkemesi tarafından verilen ilk hapis cezasını verdi.27 yaşında Hong Kong'lu bir adam, üzerine giydiği tişörtte 'protesto sloganı bulunduğu için', 'isyana teşvikten suçlu bulunarak' 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.23. madde olarak adlandırılan yeni yasa gereğince tutuklanan adam, Haziran ayında üzerinde 'Hong Kong'un özgürleştirin' ifadesinin yer aldığı tişörtü giyerken tutuklanmıştı. Bu sloganın, 2019'da Hong Kong'da aylarca süren hükümet karşıtı gösteriler sırasında sıklıkla kullanıldığı bildirildi.Daha önce aynı tişörtü giydiği için üç ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen adam, 2019'daki protestoların insanlar tarafından unutulmaması için gösterilerin yıldönümünde tişörtü tekrar giydiğini açıkladı.Bir başka adam, 10 ay hapis cezasına çarptırıldıSalı günü gerçekleşen başka bir olayda, başka bir adam, kendine yönlendirilen 'üç ayrı kışkırtma suçlamasını' kabul etti. Adamın Hong Kong'un bağımsızlığını destekleyen bazı ifadeleri otobüs koltuklarının arkasına yazarak bilinçli bir şekilde yasayı ihlal ettiğini kabul etti. Adamın 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.2019 protestolarında ne olmuştu?Protestolar Haziran 2019'da başlamıştı. Amacının, suç işlendiğinden şüphelenen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren bir yasa tasarısıydı. Hızlıca ülke genelinde tartışmaya neden olan yasa tasarısının çekilmesi için hükümete çağrıda bulunan göstericiler protestolara başlamış, olay aylar süren gösterilere sebebiyet vermişti. Yasa tasarısı bir süre sonra meclisten geri çekildiği bildirilmişti.
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asya & pasifik, çin, hong kong, tişört, tutuklanma, protesto, protesto gösterisi
asya & pasifik, çin, hong kong, tişört, tutuklanma, protesto, protesto gösterisi
Hong Kong'da bir adam üzerine slogan yazan tişört giydiği için hapis cezasına çarptırıldı
Hong Kong'da, slogan yazılı tişört giyen adam 'isyana teşvik suçundan' 14 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Tişört üzerindeki sloganların, 2019 yılında Hong Kong'da başlayan protestolara alıntı olarak yazıldığını itiraf etti.
Hong Kong mahkemesi, Mart ayında çıkarılan yeni yerel ulusal güvenlik yasası uyarınca şehir mahkemesi tarafından verilen ilk hapis cezasını verdi.
27 yaşında Hong Kong'lu bir adam, üzerine giydiği tişörtte 'protesto sloganı bulunduğu için', 'isyana teşvikten suçlu bulunarak' 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
23. madde olarak adlandırılan yeni yasa gereğince tutuklanan adam, Haziran ayında üzerinde 'Hong Kong'un özgürleştirin' ifadesinin yer aldığı tişörtü giyerken tutuklanmıştı. Bu sloganın, 2019'da Hong Kong'da aylarca süren hükümet karşıtı gösteriler sırasında sıklıkla kullanıldığı bildirildi.
Daha önce aynı tişörtü giydiği için üç ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen adam, 2019'daki protestoların insanlar tarafından unutulmaması için gösterilerin yıldönümünde tişörtü tekrar giydiğini açıkladı.
Bir başka adam, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Salı günü gerçekleşen başka bir olayda, başka bir adam, kendine yönlendirilen 'üç ayrı kışkırtma suçlamasını' kabul etti. Adamın Hong Kong'un bağımsızlığını destekleyen bazı ifadeleri otobüs koltuklarının arkasına yazarak bilinçli bir şekilde yasayı ihlal ettiğini kabul etti. Adamın 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
2019 protestolarında ne olmuştu?
Protestolar Haziran 2019'da başlamıştı. Amacının, suç işlendiğinden şüphelenen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren bir yasa tasarısıydı. Hızlıca ülke genelinde tartışmaya neden olan yasa tasarısının çekilmesi için hükümete çağrıda bulunan göstericiler protestolara başlamış, olay aylar süren gösterilere sebebiyet vermişti. Yasa tasarısı bir süre sonra meclisten geri çekildiği bildirilmişti.