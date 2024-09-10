https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ingiltere-ve-gallerde-kalabalik-nedeniyle-bin-750-mahkumu-erken-tahliye-edilecek-1087861213.html

İngiltere ve Galler'de, 'kalabalık' nedeniyle bin 750 mahkum erken tahliye edilecek

İngiltere ve Galler'de, 'kalabalık' nedeniyle bin 750 mahkum erken tahliye edilecek

Sputnik Türkiye

İngiliz hükümeti, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak için bin 750 mahkumu erken tahliye edeceğini duyurdu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T13:16+0300

2024-09-10T13:16+0300

2024-09-10T13:20+0300

dünya

ingiltere

cezaevi

tahliye

erken tahliye

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İngiliz hükümeti, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla tasarlanan planın parçası olarak cinsel suçlar, ciddi şiddet ve terörizm suçları ile aile içi istismar içeren bazı suçlar hariç yaklaşık bin 750 mahkumun erken tahliye edileceğini duyurdu.Böylelikle, 5 yıldan az hapis cezasına çarptırılan suçlular, cezalarının yarısı yerine yüzde 40'ını tamamladıktan sonra serbest bırakılacak.Erken tahliyenin 'risklerine' dikkat çekildiİngiltere ve Galler Cezaevleri Başmüfettişi Charlie Taylor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, suçluların bu şekilde erken tahliyesinin 'riskli' olacağı uyarısında bulundu.Taylor, gelecek ay yaklaşık 2 bin kişinin daha tahliye edileceğine işaret ederek, "Bu da kaçınılmaz olarak yerel topluluklara bazı riskler getirecek ve zaten gergin olan denetimli serbestlik hizmetleri üzerinde daha fazla baskı yaratacak." dedi.Estonya'da cezaevi kiralanabileceği gündeme geldiİngiliz hükümetinin, hapishanelerdeki doluluk oranının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralayabileceği iddiası gündeme gelmişti.İngiltere ve Galler'de 1991'de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkum sayısı, geçen hafta 88 bin 521'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde geçen ay sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltere-hapishanelerde-bos-yer-kalmadi--estonyadan-cezaevi-kiralanilmasi-dusunuyor-1087736082.html

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ingiltere, cezaevi, tahliye, erken tahliye