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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hayalet-sinif-denetimi-ciddi-yaptirim-uygulanacak-1088186599.html
'Hayalet sınıf' denetimi: Ciddi yaptırım uygulanacak
'Hayalet sınıf' denetimi: Ciddi yaptırım uygulanacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran bazı eğitim kurumlarının denetimler sonucu yapılacak belirlemelerle... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T03:36+0300
2024-09-19T03:36+0300
yaşam
okul
üniversite sınavı
hazırlık
sınıf
devamsızlık
not
denetim
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'da 'hayalet sınıf' açtığı iddia edilen eğitim kurumları ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Velilerden ve sosyal medya aracılığıyla yapılan ihbarlar doğrultusunda 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık sürecinde devamsızlık ve not garantisi verildiği iddia edilen kurumlar bulunduğu, öğrencilerin hafta içinde özel öğretim kurslarına devam ettiği, bu şekilde okula gitmeden üniversite hazırlık sürecine dahil olduğu yönünde olduğunu dile getirdi.İddialar üzerine harekete geçtiklerini açıklayan Yentür, 162 müfettişle birlikte kurumları hafta içinde çift taraflı denetim altına alacaklarını kaydetti. Yentür, böyle bir uygulamaya asla müsade edilmeyeceğini vurgulayarak, "30 günü aşan bir devamsızlıktan sonra çocuklarımızın notları ne olursa olsun sınıf tekrarına kalırlar" şeklinde konuştu.Yentür, bu tür durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Senenin ve dönemin başında bu durumu özellikle göz önüne alarak bu tür kurumlara asla tevessül edilmemesini, itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Varsa böyle kurumlar tespit ettiğimizde en ağır idari ve mali para cezalarını ve takibatlarını yapacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yok-baskaniyeni-siber-guvenlik-meslek-yuksekokullarinin-basari-siralamasi-4-yillik-orgun-1088186315.html
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okul, üniversite sınavı, hazırlık, sınıf, devamsızlık, not, denetim
okul, üniversite sınavı, hazırlık, sınıf, devamsızlık, not, denetim

'Hayalet sınıf' denetimi: Ciddi yaptırım uygulanacak

03:36 19.09.2024
© AAsınıf
sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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İstanbul'da derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran bazı eğitim kurumlarının denetimler sonucu yapılacak belirlemelerle en ağır idari ve mali para cezalarına tabi tutulacağı açıklandı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'da 'hayalet sınıf' açtığı iddia edilen eğitim kurumları ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Velilerden ve sosyal medya aracılığıyla yapılan ihbarlar doğrultusunda 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık sürecinde devamsızlık ve not garantisi verildiği iddia edilen kurumlar bulunduğu, öğrencilerin hafta içinde özel öğretim kurslarına devam ettiği, bu şekilde okula gitmeden üniversite hazırlık sürecine dahil olduğu yönünde olduğunu dile getirdi.
İddialar üzerine harekete geçtiklerini açıklayan Yentür, 162 müfettişle birlikte kurumları hafta içinde çift taraflı denetim altına alacaklarını kaydetti. Yentür, böyle bir uygulamaya asla müsade edilmeyeceğini vurgulayarak, "30 günü aşan bir devamsızlıktan sonra çocuklarımızın notları ne olursa olsun sınıf tekrarına kalırlar" şeklinde konuştu.
Yentür, bu tür durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Senenin ve dönemin başında bu durumu özellikle göz önüne alarak bu tür kurumlara asla tevessül edilmemesini, itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Varsa böyle kurumlar tespit ettiğimizde en ağır idari ve mali para cezalarını ve takibatlarını yapacağız" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Açılan yeni bölümlerde öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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