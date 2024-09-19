https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hastanede-alkol-dolumu-sirasinda-yapilan-saka-hayatini-karartti-cezasini-bulmasini-istiyorum-1088223281.html

Hastanede alkol dolumu sırasında yapılan 'şaka' hayatını kararttı: 'Cezasını bulmasını istiyorum'

Hastanede alkol dolumu sırasında yapılan 'şaka' hayatını kararttı: 'Cezasını bulmasını istiyorum'

Sputnik Türkiye

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, alkol dolumu sırasında hemşire Önder E.'nin çakmakla sebep olduğu iddia edilen yangın sonucu yaralanan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T22:14+0300

2024-09-19T22:14+0300

2024-09-19T23:16+0300

türkiye

zonguldak

hastane

alkol

şaka

mahkeme

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, üç yıl önce yaşanan olayda, hemşire Gizem Elif T. ve hastane personeli Yılmaz Y., hemşire Önder E.'nin elindeki çakmakla alkol şişelerini ateşe verdiği ve yaralanmalarına sebep olduğu iddiasıyla açılan davada ifade verdiler. Önder E. hakkında 'taksirle birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama devam ediyor. Gizem Elif, ifadesinde “Yanıkların yanı sıra çok büyük acılar çektim. Eğer iftira atacak olsam, Yılmaz abiye de suç atardım. Yaşadığım acıları bir ben biliyorum. Erarslan'ı uyardım, ‘abi yapma' dedim. Ancak dinlemedi. Bu acılara sebep olanın adalet karşısında cezasını bulmasını istiyorum” dedi.2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Yılmaz Y.'nın Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun mahkemeye sunulduğu ifade edildi. Söz konusu raporda, Yılmaz'ın yüzündeki yaraların iyileştiği, kalıcı bir iz olmadığı ve organlarında fonksiyonel bir bozukluk bulunmadığı belirtilirken Yılmaz'ın avukatının, müvekkilinin daha fazla zarar gördüğünü belirttiği ve yeni bir rapor alınmasını talep ettiği aktarıldı.Duruşmada ayrıca, hemşire Gizem Elif T., sanık avukatının savunmasına tepki göstererek “Gördüğüm şeyi söylüyorum, yalan mı söylüyorum?” diye konuştu. Sanık avukatı ise olayın net bir şekilde aydınlatılmadığını belirterek, kamera kayıtlarının incelenmesini ve yangının çıkış nedeninin netleştirilmesini talep etti. Mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Ne olmuştu?10 Aralık 2021'de hastanede gerçekleşen olayda iddiaya göre, Önder E., alkol dolum işlemi yapan Gizem Elif T. ve Yılmaz Y.'ya “Alkol saf mı, sulu mu?” sorusunu yönelttikten sonra “Sizi yakayım mı?” diyerek çakmağını ateşlemiş çıkan alevler sonucu Gizem ve Yılmaz yaralanmıştı. Yılmaz hastanede, Gizem Elif T. ise Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Gizem Elif'in yanık tedavisi 52 gün sürmüştü.

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