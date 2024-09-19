https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/etimesgut-belediyesi-5-sahipsiz-kopegi-bekci-kopegi-yapti-atamalarini-gerceklestirdik-1088215758.html

Etimesgut Belediyesi 5 sahipsiz köpeği bekçi köpeği yaptı: 'Atamalarını gerçekleştirdik'

Etimesgut Belediyesi 5 sahipsiz köpeği bekçi köpeği yaptı: 'Atamalarını gerçekleştirdik'

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, "eğitimleri tamamlanan 5 sahipsiz köpeği, bekçi olarak görevlendirildiği" bildirildi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T17:17+0300

2024-09-19T17:17+0300

2024-09-19T17:17+0300

yaşam

köpek

etimesgut

erdal beşikçioğlu

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Etimesgut Belediyesinden yapılan açıklamada, "Beşikçioğlu'nun, eğitimleri tamamlanan sahipsiz köpeklerden beşinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdiği" belirtildi.Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Beşikçioğlu, köpeklere öncelikle itaat eğitimi verdiklerini, temel eğitimleri tamamlandıktan sonra vatandaşların sahiplenmeleri için gerekli imkanları sağladıklarını ifade etti.'Bekçi köpeği olacaklar'Beşikçioğlu, bazı köpekleri de park bahçelerin deposu, makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak değerlendireceklerini belirterek, belediye barınağının 300 hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu, şu an 80-83 köpeğin bulunduğunu anlattı.Sayının arttığını bildiren Erdal Beşikçioğlu, "Ama uygulamaya geçirdiğimiz projemiz de sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Hepsinin burada özgürce dolaşabilecekleri bir alan mevcut. Burada temel itaat eğitimleri ve arama kurtarma eğitimleri verilmektedir. Sistem şimdilik işliyor, sabah saatlerinde de kreşlerimize görevlendirmeleri yaptık." bilgisini paylaştı.

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etimesgut

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köpek, etimesgut, erdal beşikçioğlu