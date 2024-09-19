https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/guney-amerikada-amazon-yanginlari-protesto-ediliyor-1088189345.html
Güney Amerika'da Amazon yangınları protesto ediliyor
Güney Amerika'da Amazon yangınları protesto ediliyor
Sputnik Türkiye
Güney Amerika'da yangınlar devam ediyor. Amazon yağmur ormanlarında çıkan yangınları protesto etmek amacıyla toplanan göstericiler, yetkililerin yangını... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T08:29+0300
2024-09-19T08:29+0300
2024-09-19T08:31+0300
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Güney Amerika'da, Brezilya'da bulunan Amazon yağmur ormanlarından dünyanın en büyük sulak alanlarına ve Bolivya'daki kuru ormanlara kadar uzanan yangınlar devam ediyor.Peru'nun başkenti Lima'da göstericiler, Amazon bölgesindeki orman yangınlarının söndürülmesi için hükümetin daha etkili çözümler bulmasını talep ettikleri protestolar düzenlemeye başladı.Göstericilerin, bölgede bulunan yangın söndürme ekipleri ve ormanlarda yaşayan hayvanlara yardım amaçlı yangın bölgesinde bulunan veterinerler için insani yardım uçaklarının gönderilmesini talep ederek başladıkları yürüyüşlerinde polis tarafından yollarının kısıtlandığı bildirildi.Bu yıl çıkan yangınlar tarihin rekorunu kırdıBrezilya'nın Uzay Araştırma Ajansı Inpe tarafından analiz edilen uydu verilerinin, bu yıl Güney Amerika'nın 13 ülkesinde şimdiye kadar 346 bin 112 yangın bölgesini kaydettiği bildirildi.Bundan önceki rekorun 2007'de toplamda gerçekleşen 345 bin 322 yangın olduğu belirtildi.Brezilya ve Bolivya, yangınları kontrol altına almak için binlerce itfaiyeci gönderdiği ancak aşırı hava koşullarının yangını sürekli körüklediği bildirildi.Yetkililer, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu söylerken, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı kurak ve sıcak havaların yangının yayılmasında etkili olduğu açıklandı.Güney Yarım Küre kışı yaşamadıGüney Yarım Küre'de hala kış olmasına rağmen, Sao Paulo'daki sıcaklıklar geçen Cumartesi gününden beri 32 santigrat derecenin üzerinde seyrettiği bildirildi.Lima kenti dışında, Bolivya La Paz'da yürüyüşler gerçekleştirildi. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi için yüzlerce kişinin gösterilere katıldığı bildirildi.Güney Amerika kıtasının yarısından fazlası, 9 milyon kilometre kare gibi bir alanının dumanlarla kaplandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kaliforniyadaki-uc-orman-yangininda-100-bin-donumden-fazla-alan-kul-oldu-1087923567.html
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güney amerika, orman yangını, yangın, amazon ormanları, peru, bolivya, la paz, gösteri, protesto, rekor sıcaklık, güney yarım küre, sao paulo, iklim değişikliği
güney amerika, orman yangını, yangın, amazon ormanları, peru, bolivya, la paz, gösteri, protesto, rekor sıcaklık, güney yarım küre, sao paulo, iklim değişikliği
Güney Amerika'da Amazon yangınları protesto ediliyor
08:29 19.09.2024 (güncellendi: 08:31 19.09.2024)
Güney Amerika'da yangınlar devam ediyor. Amazon yağmur ormanlarında çıkan yangınları protesto etmek amacıyla toplanan göstericiler, yetkililerin yangını kontrol altına almak için daha etkili çözümler üretmesi taleplerinde bulundu. Güney Amerika'nın yarısından fazla alanının dumanlar altında kaldığı bildirildi.
Güney Amerika'da, Brezilya'da bulunan Amazon yağmur ormanlarından dünyanın en büyük sulak alanlarına ve Bolivya'daki kuru ormanlara kadar uzanan yangınlar devam ediyor.
Peru'nun başkenti Lima'da göstericiler, Amazon bölgesindeki orman yangınlarının söndürülmesi için hükümetin daha etkili çözümler bulmasını talep ettikleri protestolar düzenlemeye başladı.
Göstericilerin, bölgede bulunan yangın söndürme ekipleri ve ormanlarda yaşayan hayvanlara yardım amaçlı yangın bölgesinde bulunan veterinerler için insani yardım uçaklarının gönderilmesini talep ederek başladıkları yürüyüşlerinde polis tarafından yollarının kısıtlandığı bildirildi.
Bu yıl çıkan yangınlar tarihin rekorunu kırdı
Brezilya'nın Uzay Araştırma Ajansı Inpe tarafından analiz edilen uydu verilerinin, bu yıl Güney Amerika'nın 13 ülkesinde şimdiye kadar 346 bin 112 yangın bölgesini kaydettiği bildirildi.
Bundan önceki rekorun 2007'de toplamda gerçekleşen 345 bin 322 yangın olduğu belirtildi.
Brezilya ve Bolivya, yangınları kontrol altına almak için binlerce itfaiyeci gönderdiği ancak aşırı hava koşullarının yangını sürekli körüklediği bildirildi.
Yetkililer, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu söylerken, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı kurak ve sıcak havaların yangının yayılmasında etkili olduğu açıklandı.
Güney Yarım Küre kışı yaşamadı
Güney Yarım Küre'de hala kış olmasına rağmen, Sao Paulo'daki sıcaklıklar geçen Cumartesi gününden beri 32 santigrat derecenin üzerinde seyrettiği bildirildi.
Lima kenti dışında, Bolivya La Paz'da yürüyüşler gerçekleştirildi. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi için yüzlerce kişinin gösterilere katıldığı bildirildi.
Güney Amerika kıtasının yarısından fazlası, 9 milyon kilometre kare gibi bir alanının dumanlarla kaplandığı bildirildi.