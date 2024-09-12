https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kaliforniyadaki-uc-orman-yangininda-100-bin-donumden-fazla-alan-kul-oldu-1087923567.html

Kaliforniya'daki üç orman yangınında 100 bin dönümden fazla alan kül oldu

Kaliforniya'daki üç orman yangınında 100 bin dönümden fazla alan kül oldu

Sputnik Türkiye

Kaliforniya'da üç büyük orman yangını bir haftadan kısa sürede 100 bin dönümden fazla ormanlık alanı yok etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T01:47+0300

2024-09-12T01:47+0300

2024-09-12T01:47+0300

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde son 1 haftada çıkan üç büyük orman yangınına müdahale sürüyor. Hızla büyüyen üç orman yangını bir haftadan kısa bir sürede 100 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi.'Line' yangını 34 bin 729 dönümü küle çevirdiKaliforniya eyaletinde 5 Eylül'de başlayan 'Line' yangını 34 bin 729 dönümlük bir alana yayıldı. Yangının şu ana kadar yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Giderek yayılan alevlerin, evler ve iş yerleri de dahil olmak üzere 65 bin 600'den fazla yapıyı tehdit ettiği belirtildi. San Bernardino polisi, yangının çıkışından sorumlu olduğu şüphesiyle 34 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.'Bridge' yangını 49 bin 8 dönümü küle çevirdiKaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departman verilerine göre, Los Angeles şehir merkezinin doğusundaki Angeles Ulusal Ormanı'nda 8 Eylül’de başlayan 'Bridge' yangını, hızla Los Angeles ve San Bernardino County’e yayıldı. Kontrolden çıkan yangın, Mountain High Kayak Merkezi'ni de sardı. Mount Baldy ve Wrightwood köylerinde en az 33 evin alevlere teslim olduğu ve 2 bin 500 yapının tehdit altında olduğu bildirildi. Yangın, şu ana kadar 49 bin 8 dönümlük bir alanı küle çevirdi.'Airport' yangını 22 bin 376 dönümü küle çevirdiYine Kaliforniya'da bulunan Orange County'de 9 Eylül’de çıkan ve Riverside County'ye yayılan 'Airport' yangınına da müdahale sürüyor. Şimdiye kadar kadar 22 bin 376 dönümlük alanı küle çeviren alevlerin 10 bin 500 yapıyı tehdit ettiği, 5 itfaiyeci ile 2 sivilin yaralandığı aktarıldı.Yangınları söndürme çalışmalarına 51 yangın söndürme helikopteri, 2 Ulusal Muhafız C-130 uçağı da dahil olmak üzere 9 uçak, 520 itfaiye aracı, 75 buldozer ve 141 su tankeri destek veriyor.

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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, amerika, kaliforniya, abd