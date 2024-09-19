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Futbol tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde 90. dakikada dramatik hata
Futbol tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde 90. dakikada dramatik hata
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint Germain (PSG), La Liga'nın formda ekiplerinden Girona'yı konuk etti. Fransız ekibi, maç boyunca rakip kaleyi... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T13:35+0300
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Paris Saint Germain (PSG), Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanyol temsilcisi Girona'yı ağırladı. Maç boyunca rakip kaleyi ablukaya alan Fransız devi, 90. dakikada beklenmedik bir hata sonucu galibiyeti elde etti. PSG'nin üstün oyununa rağmen Kolo Muani ve Dembele’nin kaçırdığı fırsatlar, skoru belirlemekte gecikmeye yol açtı.Paris Saint Germain, Kolo Muani ve Dembele ile birçok gol fırsatını cömertçe harcadı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Fransız devi, bir türlü aradığı golü bulamazken, Girona kalecisi Paulo Gazzaniga'nın başarılı performansı dikkat çekti. Ancak son dakikada beklenmedik bir olay yaşandı.Gazzaniga'nın hatası maça damga vurduMaçın 90. dakikasında PSG'nin sol beki Nuno Mendes, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Girona kalecisi Gazzaniga, üzerine gelen topu kontrol etmek isterken büyük bir hata yaptı. Arjantinli eldiven, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı ve top bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu.90. dakikada tarihe geçen kendi kalesine golGazzaniga, bu hatası sonrası büyük bir üzüntü yaşarken, takım arkadaşları tecrübeli kaleciyi teselli etmeye çalıştı. Bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 90. dakikada kendi kalesine atılan ilk gol olarak kayıtlara geçti. PSG, bu dramatik golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, paris saint-germain (psg), paris saint germain (psg), paris st-germain, paris saint-germain, paris saint germain futbol takımı, futbol
uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, paris saint-germain (psg), paris saint germain (psg), paris st-germain, paris saint-germain, paris saint germain futbol takımı, futbol

Futbol tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde 90. dakikada dramatik hata

13:35 19.09.2024
© Halil Sağırkayaİsviçre - İtalya
İsviçre - İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Halil Sağırkaya
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint Germain (PSG), La Liga'nın formda ekiplerinden Girona'yı konuk etti. Fransız ekibi, maç boyunca rakip kaleyi abluka altına almasına rağmen gol yollarında istediği başarıyı bir türlü elde edemedi. Ancak maçın kaderi, 90. dakikada yaşanan tarihi bir hata ile değişti.
Paris Saint Germain (PSG), Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanyol temsilcisi Girona'yı ağırladı. Maç boyunca rakip kaleyi ablukaya alan Fransız devi, 90. dakikada beklenmedik bir hata sonucu galibiyeti elde etti. PSG'nin üstün oyununa rağmen Kolo Muani ve Dembele’nin kaçırdığı fırsatlar, skoru belirlemekte gecikmeye yol açtı.
Paris Saint Germain, Kolo Muani ve Dembele ile birçok gol fırsatını cömertçe harcadı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Fransız devi, bir türlü aradığı golü bulamazken, Girona kalecisi Paulo Gazzaniga'nın başarılı performansı dikkat çekti. Ancak son dakikada beklenmedik bir olay yaşandı.

Gazzaniga'nın hatası maça damga vurdu

Maçın 90. dakikasında PSG'nin sol beki Nuno Mendes, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Girona kalecisi Gazzaniga, üzerine gelen topu kontrol etmek isterken büyük bir hata yaptı. Arjantinli eldiven, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı ve top bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu.

90. dakikada tarihe geçen kendi kalesine gol

Gazzaniga, bu hatası sonrası büyük bir üzüntü yaşarken, takım arkadaşları tecrübeli kaleciyi teselli etmeye çalıştı. Bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 90. dakikada kendi kalesine atılan ilk gol olarak kayıtlara geçti. PSG, bu dramatik golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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