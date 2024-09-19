https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/besiktas-galatasaray-ve-fenerbahcenin-de-talip-oldugu-yusuf-yazicidan-herkese-ters-kose-gidecegi-1088190515.html

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Yusuf Yazıcı'dan herkese ters köşe: Gideceği takımı duyurdular

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Yusuf Yazıcı'dan herkese ters köşe: Gideceği takımı duyurdular

Sputnik Türkiye

Liglerin başlamasına rağmen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hiçbir takıma imza atmaması dikkat çekmişti. Birçok kulüple görüşen ancak teklifleri sırayla... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T08:33+0300

2024-09-19T08:33+0300

2024-09-19T08:33+0300

spor

yusuf yazıcı

transfer

beşiktaş

beşiktaş

galatasaray

galatasaray sk

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

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Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe talip olmuştu. Ancak Türkiye'de oynamak istemeyen milli futbolcu, bu teklifleri geri çevirdi.Premier Lig kulüpleri sıradaİngiliz basınından HITC Football’un haberine göre, Yusuf Yazıcı İngiltere’de kariyerine devam etme kararı aldı. Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth'tan gelen teklifleri değerlendiren Yazıcı'nın, bu dört Premier Lig kulübünden birine transfer olması bekleniyor.Suudi Arabistan'ı reddettiSon dönemde birçok yıldız futbolcunun transfer olduğu Suudi Arabistan, Yusuf Yazıcı'nın da gündemindeydi. Ancak daha yüksek maaş teklif edilmesine rağmen Yazıcı, Suudi Arabistan'a gitmeyi reddederek sürpriz bir karar verdi.Bu hamlesiyle kariyerine Avrupa’da devam etme isteğini bir kez daha ortaya koyan Yusuf Yazıcı, İngiltere'deki yeni macerası için geri sayıma başladı.

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