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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Yusuf Yazıcı'dan herkese ters köşe: Gideceği takımı duyurdular
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Yusuf Yazıcı'dan herkese ters köşe: Gideceği takımı duyurdular
Sputnik Türkiye
Liglerin başlamasına rağmen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hiçbir takıma imza atmaması dikkat çekmişti. Birçok kulüple görüşen ancak teklifleri sırayla... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T08:33+0300
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Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe talip olmuştu. Ancak Türkiye'de oynamak istemeyen milli futbolcu, bu teklifleri geri çevirdi.Premier Lig kulüpleri sıradaİngiliz basınından HITC Football’un haberine göre, Yusuf Yazıcı İngiltere’de kariyerine devam etme kararı aldı. Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth'tan gelen teklifleri değerlendiren Yazıcı'nın, bu dört Premier Lig kulübünden birine transfer olması bekleniyor.Suudi Arabistan'ı reddettiSon dönemde birçok yıldız futbolcunun transfer olduğu Suudi Arabistan, Yusuf Yazıcı'nın da gündemindeydi. Ancak daha yüksek maaş teklif edilmesine rağmen Yazıcı, Suudi Arabistan'a gitmeyi reddederek sürpriz bir karar verdi.Bu hamlesiyle kariyerine Avrupa’da devam etme isteğini bir kez daha ortaya koyan Yusuf Yazıcı, İngiltere'deki yeni macerası için geri sayıma başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/okan-buruktan-kotu-haber-galatasaray-fenerbahce-derbisinde-oynamayacak-futbolcuyu-duyurdu-1088162503.html
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yusuf yazıcı, transfer, beşiktaş, beşiktaş, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, premier lig, ingiltere premier ligi
yusuf yazıcı, transfer, beşiktaş, beşiktaş, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, premier lig, ingiltere premier ligi

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Yusuf Yazıcı'dan herkese ters köşe: Gideceği takımı duyurdular

08:33 19.09.2024
© AAYusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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Liglerin başlamasına rağmen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hiçbir takıma imza atmaması dikkat çekmişti. Birçok kulüple görüşen ancak teklifleri sırayla reddeden Yazıcı'nın yeni adresi İngiliz medyası tarafından duyuruldu.
Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe talip olmuştu. Ancak Türkiye'de oynamak istemeyen milli futbolcu, bu teklifleri geri çevirdi.

Premier Lig kulüpleri sırada

İngiliz basınından HITC Football’un haberine göre, Yusuf Yazıcı İngiltere’de kariyerine devam etme kararı aldı. Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth'tan gelen teklifleri değerlendiren Yazıcı'nın, bu dört Premier Lig kulübünden birine transfer olması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ı reddetti

Son dönemde birçok yıldız futbolcunun transfer olduğu Suudi Arabistan, Yusuf Yazıcı'nın da gündemindeydi. Ancak daha yüksek maaş teklif edilmesine rağmen Yazıcı, Suudi Arabistan'a gitmeyi reddederek sürpriz bir karar verdi.
Bu hamlesiyle kariyerine Avrupa’da devam etme isteğini bir kez daha ortaya koyan Yusuf Yazıcı, İngiltere'deki yeni macerası için geri sayıma başladı.
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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