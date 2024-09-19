https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fransanin-martinik-adasinda-siddet-olaylari-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1088192481.html

Fransa'nın Martinik Adası’nda şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'nın Martinik Adası’nda şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sputnik Türkiye

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Martinik Adası yönetimi, artan gıda fiyatlarına karşı gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Fort-de-France'daki... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T09:48+0300

2024-09-19T09:48+0300

2024-09-19T09:53+0300

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Fransa basının aktardığına göre, Martinik Adası’nda günlerdir süren eylemlerde şiddet olayları sırasında altı polis yaralandı.Şiddet olayları nedeniyle Fort-de-France kentinde 18 Eylül Çarşamba akşamından itibaren liman bölgesinde ve Dillon bölgesindeki hipermarket civarından Jambette bölgesine kadar olan yollarda saat 21:00'den 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Güvenlik güçleri, Fransız Guyanası ve Guadeloupe dahil diğer Fransız denizaşırı bölgelerinden takviye kuvvetlerin yakında adaya ulaşacağını duyurdu.Martinik Adası’nın başkenti olan Fort-de-France'da, neredeyse tüm malların geçtiği liman bölgesi, artan gıda fiyatlarına karşı bir protesto hareketinin merkezi haline geldi. Afro-Karayip Bölgesi Nüfusunu ve Kaynaklarını Koruma Hareketi'nin (RPPRAC) çağrısıyla protestocular hafta sonları adadaki süpermarketleri kuşatıyor. Hareket, fiyatlandırma konusundaki müzakerelerde netlik sağlanana kadar adada ‘tecrit’ çağrısında bulundu. Protestocular, pazartesiyi salıya bağlayan gece sokaklara barikatlar kurmaya başladı.Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da da Mayıs ayında protesto gösterileri düzenlenmiş, yaşanan şiddet olayları sırasında 11 kişi yaşamını kaybederken 2 bin 459 kişi gözaltına alınmıştı. Şiddet olayları sırasında verilen zararın 1 milyar euro olduğu ifade edilmişti. Ada’da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

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