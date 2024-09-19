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FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu
FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538.52 puanla 26. sırada yer aldı.Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
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FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu

20:38 19.09.2024
© AA / Oğuz YeterAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular, karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular, karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Oğuz Yeter
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538.52 puanla 26. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.
En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.
FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
İlk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

1

Arjantin

1889.02

-

2

Fransa

1851.92

-

3

İspanya

1836.42

-

4

İngiltere

1817.28

-

5

Brezilya

1772.02

-

6

Belçika

1768.14

-

7

Hollanda

1759.95

-

8

Portekiz

1752.14

-

9

Kolombiya

1738.72

-

10

İtalya

1726.31

-

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