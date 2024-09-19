https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fifa-eylul-ayi-dunya-siralamasini-yayimladi-a-milli-futbol-takimi-listedeki-yerini-korudu-1088220872.html
FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu
FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T20:38+0300
2024-09-19T20:38+0300
2024-09-19T20:38+0300
spor
fifa
türkiye
arjantin
fransa
ispanya
ingiltere
brezilya
a milli futbol takımı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538.52 puanla 26. sırada yer aldı.Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cumhurbaskani-erdogan-tff-heyetini-kabul-etti-1088219120.html
arjantin
fransa
ispanya
ingiltere
brezilya
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fifa, türkiye, arjantin, fransa, ispanya, ingiltere, brezilya, a milli futbol takımı
fifa, türkiye, arjantin, fransa, ispanya, ingiltere, brezilya, a milli futbol takımı
FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538.52 puanla 26. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.
En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.
FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
İlk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra
Takım
Puan
Değişim
1
Arjantin
1889.02
-
2
Fransa
1851.92
-
3
İspanya
1836.42
-
4
İngiltere
1817.28
-
5
Brezilya
1772.02
-
6
Belçika
1768.14
-
7
Hollanda
1759.95
-
8
Portekiz
1752.14
-
9
Kolombiya
1738.72
-
10
İtalya
1726.31
-