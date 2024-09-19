https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fifa-eylul-ayi-dunya-siralamasini-yayimladi-a-milli-futbol-takimi-listedeki-yerini-korudu-1088220872.html

FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu

FIFA, Eylül ayı dünya sıralamasını yayımladı: A Milli Futbol Takımı listedeki yerini korudu

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T20:38+0300

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spor

fifa

türkiye

arjantin

fransa

ispanya

ingiltere

brezilya

a milli futbol takımı

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538.52 puanla 26. sırada yer aldı.Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cumhurbaskani-erdogan-tff-heyetini-kabul-etti-1088219120.html

arjantin

fransa

ispanya

ingiltere

brezilya

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fifa, türkiye, arjantin, fransa, ispanya, ingiltere, brezilya, a milli futbol takımı