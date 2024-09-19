https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fenerbahcenin-eski-yildizi-ferdi-kadioglu-brighton-formasiyla-ilk-golunu-atti-1088185087.html

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton ağlarına ilk golünü attı. Normal süresinde 3-1 biten maçı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T00:57+0300

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Ferdi Kadıoğlu yeni takımı Brighton'da ilk golünü İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'a attı.İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında ilk golünü Wolverhampton ağlarına gönderdi. İngiltere Lig Kupası 3. turunda Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Fenerbahçe'den 30 milyon Euro boservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Kadıoğlu, bu golle birlikte Brighton formasıyla ilk golüne imza attı. Wolverhampton 90+1. dakikada Thomas Doyle'nin golüyle farkı 1'e indirse de maç 3-2 Brighton üstünlüğüyle sona erdi.

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