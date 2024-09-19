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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton ağlarına ilk golünü attı. Normal süresinde 3-1 biten maçı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ferdi Kadıoğlu yeni takımı Brighton'da ilk golünü İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'a attı.İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında ilk golünü Wolverhampton ağlarına gönderdi. İngiltere Lig Kupası 3. turunda Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Fenerbahçe'den 30 milyon Euro boservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Kadıoğlu, bu golle birlikte Brighton formasıyla ilk golüne imza attı. Wolverhampton 90+1. dakikada Thomas Doyle'nin golüyle farkı 1'e indirse de maç 3-2 Brighton üstünlüğüyle sona erdi.
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ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, futbol, ingiltere, gol, süper lig, spor toto süper lig, maç, brighton
ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, futbol, ingiltere, gol, süper lig, spor toto süper lig, maç, brighton

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı

00:57 19.09.2024
© Fotoğraf / Brighton & Hove Albion InstagramFerdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Fotoğraf / Brighton & Hove Albion Instagram
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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton ağlarına ilk golünü attı. Normal süresinde 3-1 biten maçı kazanan takım Brighton olurken mavi-beyazlılar bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.
Ferdi Kadıoğlu yeni takımı Brighton'da ilk golünü İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'a attı.
İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında ilk golünü Wolverhampton ağlarına gönderdi. İngiltere Lig Kupası 3. turunda Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Fenerbahçe'den 30 milyon Euro boservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Kadıoğlu, bu golle birlikte Brighton formasıyla ilk golüne imza attı. Wolverhampton 90+1. dakikada Thomas Doyle'nin golüyle farkı 1'e indirse de maç 3-2 Brighton üstünlüğüyle sona erdi.
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