https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/dunyada-bir-ilk-amara-isimli-gergedanin-bacagindaki-kirik-ameliyatla-tedavi-edildi-1088218456.html

Dünyada bir ilk: Amara isimli gergedanın bacağındaki kırık ameliyatla tedavi edildi

Dünyada bir ilk: Amara isimli gergedanın bacağındaki kırık ameliyatla tedavi edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bacağında kırık olan bir gergedan ameliyat edildi. Bu operasyon dünyada ilk kez yapıldı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T18:06+0300

2024-09-19T18:06+0300

2024-09-19T18:06+0300

yaşam

ingiltere

gergedan

veteriner

gergedan amara

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İngiltere'de bulunan Knowsley Safari Parkı'ndaki Amara isimli gergedan, sene başında topallamaya başladı ve yapılan tetkiklerin ardından sağ ön bacağında kırık tespit edildi.Tekrar ayağa kalktıVeterinerlerden oluşan 10 kişilik ekip, Amara'yı ameliyat etmeye karar verdi. Kafeste yapılan ve uzun süren ameliyata anestezi altında alınan gergedanın bacağı, 6 ay boyunca alçıda kaldı ve tedavisi için hareket kabiliyeti kısıtlandı.Annesiyle birlikte belirli bir alanda tutulan Amara, tedavisinin ardından tekrar ayakları üzerinde durmayı başardı.'Çığır açan bir veterinerlik yolculuğu'Operasyonda yer alan Liverpool Üniversitesinden Dr. David Stack, yaptığı açıklamada, Amara'nın ameliyatının, daha önce deneyimledikleri hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Stack, operasyon sırasında eklemin içerisine kamera yerleştirebileceklerini bildiklerini, ancak zarar gören bölgenin ne kadarını görebileceklerini bilmediklerini aktardı.Bu süreçte Amara'nın uzvunda böyle bir kısıtlamayla nasıl başa çıkacağından emin olamadıklarını dile getiren Stack, 'Amara'yı tedavi etmek, gelecekte başka bir ekibin benzer senaryolarla karşılaşması durumunda belgelediğimiz birçok ilki içeren gerçekten çığır açan bir veterinerlik yolculuğu oldu.' ifadelerini kullandı.Bu ameliyatla birlikte, dünyada ilk kez bir gergedanın kırık bacağı operasyonla tedavi edilmiş oldu.

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ingiltere, gergedan, veteriner, gergedan amara