https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/abdli-gazi-dunyanin-ilk-goz-naklinden-sonra--inanilmaz-bir-ilerleme-kaydetti-1087857552.html

Dünyanın ilk göz nakli ameliyatının sonuçları açıklandı: 'İnanılmaz' bir ilerleme kaydedildi

Dünyanın ilk göz nakli ameliyatının sonuçları açıklandı: 'İnanılmaz' bir ilerleme kaydedildi

Sputnik Türkiye

ABD'li gazi Aaron James, geçen sene dünyanın ilk tüm göz naklini geçirmişti. James'e bir sene sonra yapılan doktor kontrollerinde, donör gözün kan akışını ve... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T12:35+0300

2024-09-10T12:35+0300

2024-09-10T12:44+0300

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abd

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organ bağışı

gazi

iş kazası

donör

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ABD'li bir gazi olan Aaron James, 2021 yılında yüksek gerilim hattı işçisi olarak çalışırken geçirdiği bir kaza sonucu yüzünün çoğunu kaybetti.46 yaşındaki James, ABD'de yüz nakli geçiren 19. kişi ve dünyada ilk tüm göz nakli geçiren ilk kişi olarak biliniyor.Tüm göz nakli ameliyatından bir yıl sonra görme yetisini kazanamasa da, yapılan yeni çalışmalar sonucunda donör gözün şimdiye kadar normal basıncı ve kan akışını korumasının 'inanılmaz bir ilerleme' olduğu bildirildi.Hayvanların üzerinde yapılan tüm göz nakli ameliyatlarından sonra donör gözlerin genellikle küçülmesi gözlemlendiğini söyleyen araştırmacılar, James'in donör gözünün boyutunu koruduğunu belirtti.'Bu gelişme, duyu organlarını içeren karmaşık organ nakillerine ilham verebilir'NYU Langone Health araştırmacıları, ameliyat sonrasında gördükleri sonuçların, yeni klinik protokollerin önünü açabilecek derecede inanılmaz olduğunu açıkladı. Bu durumun kritik öneme sahip duyu organlarını içeren karmaşık nakil ameliyatlarına dair daha fazla araştırmaya ilham verebileceği düşünülüyor.Araştırmacıların yeni odağının, Aaron James'in tüm göz naklinin üzerinde çalışarak göze görme yeteneğinin nasıl geri kazandırılabileceğini bulmaya yönelik olduğunu söyleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231110/dunyanin-ilk-tum-goz-nakli-gerceklestirildi-1077276323.html

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Sputnik Türkiye

abd, organ nakli, organ bağışı, gazi, iş kazası, donör