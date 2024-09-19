https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/doviz-hesaplari-icin-faiz-karari-1088199939.html

Döviz hesapları için faiz kararı

Döviz hesapları için faiz kararı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T11:57+0300

2024-09-19T11:57+0300

2024-09-19T11:57+0300

ekonomi

dolar

merkez bankası

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi öncesi yabancı para hesaplar için düzenlemeye gitti.Buna göre TCMB, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.Kararda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi etkili oldu.Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.Merkez Bankası, politika faizi kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak.

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