https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/doviz-hesaplari-icin-faiz-karari-1088199939.html
Döviz hesapları için faiz kararı
Döviz hesapları için faiz kararı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T11:57+0300
2024-09-19T11:57+0300
2024-09-19T11:57+0300
ekonomi
dolar
merkez bankası
döviz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi öncesi yabancı para hesaplar için düzenlemeye gitti.Buna göre TCMB, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.Kararda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi etkili oldu.Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.Merkez Bankası, politika faizi kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ticaret-bakanligi-son-8-ayda-denetimlerde-815-milyon-liralik-idari-para-cezasi-uygulandi-1088190853.html
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dolar, merkez bankası, döviz
dolar, merkez bankası, döviz
Döviz hesapları için faiz kararı
Merkez Bankası, serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi öncesi yabancı para hesaplar için düzenlemeye gitti.
Buna göre TCMB, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.
Kararda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi etkili oldu.
Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.
Merkez Bankası, politika faizi kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak.