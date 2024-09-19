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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ticaret-bakanligi-son-8-ayda-denetimlerde-815-milyon-liralik-idari-para-cezasi-uygulandi-1088190853.html
Ticaret Bakanlığı: Son 8 ayda denetimlerde 815 milyon liralık idari para cezası uygulandı
Ticaret Bakanlığı: Son 8 ayda denetimlerde 815 milyon liralık idari para cezası uygulandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 'haksız kazanç elde edenlere karşı yaptığı denetimlerde, tüketicinin menfaatini korumak amacıyla', son 8 ayda toplamda ne kadar idari para... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T09:37+0300
2024-09-19T09:39+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
haksız kazanç
denetim
tüketici
tüketici hakları
idari para cezası
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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla yaptığı denetimlerde, 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.Tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelerde sağlık ve güvenlikleriyle ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yapıldığı bildirilen denetimlerde, ayrıca tüketicileri mağdur edebilecek eylemlerin tespiti ve bunların önlenmesi için yapılan çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.Geçen Ağustos ayındaki idari para cezaları açıklandıBakanlığın açıklamasında, bu yılın ilk sekiz ayında denetimlerde toplamda 815 milyon 323 bin 796 TL idari para cezasının uygulandığı, bunların sadece 79 milyon 580 bin 960 TL'sinin Ağustos ayında yapılan denetimlerde uygulandığı bildirildi.'Günlük yaşamda karşılaşılabilecek alanlarda incelemelerde bulunuldu'Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 'tüketicilerin her anda karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler' gibi konuları kapsayan alanlarda toplamda 432 milyon 389 bin 365 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Tüketicilerin taraf olduğu bu sözleşmelerden doğan uygunsuz fillere yönelik yapılan çalışmalar devam ederken idari para cezası uygulandığı bildirildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan ürünlerin güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa denetiminde 16 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerindeki uygunsuz fiillere 165 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tuketicilerin-korunmasina-yonelik-kanun-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1086151939.html
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ticaret bakanlığı, haksız kazanç, denetim, tüketici, tüketici hakları, idari para cezası
ticaret bakanlığı, haksız kazanç, denetim, tüketici, tüketici hakları, idari para cezası

Ticaret Bakanlığı: Son 8 ayda denetimlerde 815 milyon liralık idari para cezası uygulandı

09:37 19.09.2024 (güncellendi: 09:39 19.09.2024)
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı, 'haksız kazanç elde edenlere karşı yaptığı denetimlerde, tüketicinin menfaatini korumak amacıyla', son 8 ayda toplamda ne kadar idari para cezası uyguladığını açıkladı. Tüketicilerin günlük hayatta karşılaştıkları çeşitli alanlarda yapılan denetimlerin hızla devam ettiği bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla yaptığı denetimlerde, 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.
Tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelerde sağlık ve güvenlikleriyle ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yapıldığı bildirilen denetimlerde, ayrıca tüketicileri mağdur edebilecek eylemlerin tespiti ve bunların önlenmesi için yapılan çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Geçen Ağustos ayındaki idari para cezaları açıklandı

Bakanlığın açıklamasında, bu yılın ilk sekiz ayında denetimlerde toplamda 815 milyon 323 bin 796 TL idari para cezasının uygulandığı, bunların sadece 79 milyon 580 bin 960 TL'sinin Ağustos ayında yapılan denetimlerde uygulandığı bildirildi.

'Günlük yaşamda karşılaşılabilecek alanlarda incelemelerde bulunuldu'

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 'tüketicilerin her anda karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler' gibi konuları kapsayan alanlarda toplamda 432 milyon 389 bin 365 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Tüketicilerin taraf olduğu bu sözleşmelerden doğan uygunsuz fillere yönelik yapılan çalışmalar devam ederken idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan ürünlerin güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa denetiminde 16 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerindeki uygunsuz fiillere 165 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi
24 Temmuz, 01:48
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