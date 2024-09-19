https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ticaret-bakanligi-son-8-ayda-denetimlerde-815-milyon-liralik-idari-para-cezasi-uygulandi-1088190853.html

Ticaret Bakanlığı: Son 8 ayda denetimlerde 815 milyon liralık idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı: Son 8 ayda denetimlerde 815 milyon liralık idari para cezası uygulandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, 'haksız kazanç elde edenlere karşı yaptığı denetimlerde, tüketicinin menfaatini korumak amacıyla', son 8 ayda toplamda ne kadar idari para... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T09:37+0300

2024-09-19T09:37+0300

2024-09-19T09:39+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

haksız kazanç

denetim

tüketici

tüketici hakları

idari para cezası

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla yaptığı denetimlerde, 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.Tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelerde sağlık ve güvenlikleriyle ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yapıldığı bildirilen denetimlerde, ayrıca tüketicileri mağdur edebilecek eylemlerin tespiti ve bunların önlenmesi için yapılan çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.Geçen Ağustos ayındaki idari para cezaları açıklandıBakanlığın açıklamasında, bu yılın ilk sekiz ayında denetimlerde toplamda 815 milyon 323 bin 796 TL idari para cezasının uygulandığı, bunların sadece 79 milyon 580 bin 960 TL'sinin Ağustos ayında yapılan denetimlerde uygulandığı bildirildi.'Günlük yaşamda karşılaşılabilecek alanlarda incelemelerde bulunuldu'Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 'tüketicilerin her anda karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler' gibi konuları kapsayan alanlarda toplamda 432 milyon 389 bin 365 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Tüketicilerin taraf olduğu bu sözleşmelerden doğan uygunsuz fillere yönelik yapılan çalışmalar devam ederken idari para cezası uygulandığı bildirildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan ürünlerin güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa denetiminde 16 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerindeki uygunsuz fiillere 165 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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ticaret bakanlığı, haksız kazanç, denetim, tüketici, tüketici hakları, idari para cezası