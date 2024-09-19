https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cecen-komutan-alaudinov-rus-birlikleri-kursk-bolgesinde-2-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1088185518.html
Çeçen komutan Alaudinov: Rus birlikleri Kursk bölgesinde 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Çeçen komutan Alaudinov: Rus birlikleri Kursk bölgesinde 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Abdi Alaudinov, Rus birliklerinin Kursk bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T01:17+0300
2024-09-19T01:17+0300
2024-09-19T01:16+0300
ukrayna krizi
apti alautdinov
rus ordusu
kursk bölgesi
özel kuvvetler
çeçen
rusya savunma bakanlığı
valeriy gerasimov
vladimir putin
bryansk
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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Telegram kanalından paylaştığı videoda, Rus birliklerinin Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Darino ve Darino yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.Alaudinov, “Dün Rus birliklerimizden savaşçılar Nikolayevo-Darino'ya girerek burayı tamamen temizledil ve kontrolünü ele geçirdiler. Bugün ise Darino'nun kontrolünü ele geçirdiler” dedi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 18 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 14 bin 600’den fazla asker ve 121 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-ukraynali-ozel-harekati-timi-ile-abdli-ozel-askeri-sirketi-bozguna-1088149695.html
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apti alautdinov, rus ordusu, kursk bölgesi, özel kuvvetler, çeçen, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, vladimir putin, bryansk, belgorod
apti alautdinov, rus ordusu, kursk bölgesi, özel kuvvetler, çeçen, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, vladimir putin, bryansk, belgorod
Çeçen komutan Alaudinov: Rus birlikleri Kursk bölgesinde 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Abdi Alaudinov, Rus birliklerinin Kursk bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Telegram kanalından paylaştığı videoda, Rus birliklerinin Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Darino ve Darino yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.
Alaudinov, “Dün Rus birliklerimizden savaşçılar Nikolayevo-Darino'ya girerek burayı tamamen temizledil ve kontrolünü ele geçirdiler. Bugün ise Darino'nun kontrolünü ele geçirdiler” dedi.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 18 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 14 bin 600’den fazla asker ve 121 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.