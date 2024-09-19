https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cecen-komutan-alaudinov-rus-birlikleri-kursk-bolgesinde-2-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1088185518.html

Çeçen komutan Alaudinov: Rus birlikleri Kursk bölgesinde 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

Çeçen komutan Alaudinov: Rus birlikleri Kursk bölgesinde 2 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Abdi Alaudinov, Rus birliklerinin Kursk bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T01:17+0300

2024-09-19T01:17+0300

2024-09-19T01:16+0300

ukrayna krizi

apti alautdinov

rus ordusu

kursk bölgesi

özel kuvvetler

çeçen

rusya savunma bakanlığı

valeriy gerasimov

vladimir putin

bryansk

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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Telegram kanalından paylaştığı videoda, Rus birliklerinin Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Darino ve Darino yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.Alaudinov, “Dün Rus birliklerimizden savaşçılar Nikolayevo-Darino'ya girerek burayı tamamen temizledil ve kontrolünü ele geçirdiler. Bugün ise Darino'nun kontrolünü ele geçirdiler” dedi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 18 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 14 bin 600’den fazla asker ve 121 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-ukraynali-ozel-harekati-timi-ile-abdli-ozel-askeri-sirketi-bozguna-1088149695.html

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bryansk

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apti alautdinov, rus ordusu, kursk bölgesi, özel kuvvetler, çeçen, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, vladimir putin, bryansk, belgorod