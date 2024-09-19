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Bu ağaç yaklaşık 3.5 milyon TL kazandırıyor: Nasıl 'sıvı altın' üretiyor?
Bu ağaç yaklaşık 3.5 milyon TL kazandırıyor: Nasıl 'sıvı altın' üretiyor?
Sputnik Türkiye
Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yetişen Öd Ağacı (Aquilaria), içinden çıkan maddesiyle dünyanın en değerli ağaçlarından biri olarak biliniyor. Bu ağacı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T12:54+0300
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Normalde soluk ve kokusuz olan öd ağacı, Phialophora Parasitica adlı bir mantarla enfekte olduğunda, kendini savunmak için aloe adında koyu renkli ve aromatik bir reçine salgılamaya başlıyor. Bu reçine zamanla ağaç odununun içine işleyerek Agarwood adlı maddeni oluşturuyor. Bu madde, kozmetik ve parfüm endüstrisinde kullanılan değerli Oud (Ud) kokusunun kaynağı. Dünyada sadece yüzde 2'si doğal yollarla bu mantar enfeksiyonunu alan Aquilaria ağaçlarının Agarwood üretmesi, bu ürünü daha da nadir ve pahalı hale getiriyor.100 bin dolara kadar ulaşan fiyatlarAgarwood, bazen tütsü olarak yakılıyor, bazen de damıtılarak parfüm haline getiriliyor. Oud kokusu, sıcak ve mistik aromasıyla lüks parfümlerde ve kokularda kullanılıyor. Uzmanlar bu maddeyi 'sıvı altın' olarak tanımlıyor, çünkü fiyatı 100 bin dolara (Yaklaşık 3.5 milyon TL) kadar ulaşabiliyor.Aquilaria ağaçları tehlike altındaAquilaria ağaçlarına olan talep, bu ağaçların neslini tehlike altına sokmuş durumda. İnsan eliyle mantar enjekte edilerek Agarwood üretimi artırılmaya çalışılsa da, bu yöntem bile sınırlı sonuç veriyor. Uzmanlar, Aquilaria ağaçlarının popülasyonunun son 150 yılda yüzde 80 oranında azaldığını belirtiyor.Agarwood pazarının geleceğiLüksün ve zenginliğin simgesi olan Agarwood'un talebi artmaya devam ediyor. Pazarın 2029 yılına kadar 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu değerli reçineyi bulmak giderek zorlaşırken, fiyatların daha da yükselmesi öngörülüyor.
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altın, ağaç, ekonomi, para
altın, ağaç, ekonomi, para

Bu ağaç yaklaşık 3.5 milyon TL kazandırıyor: Nasıl 'sıvı altın' üretiyor?

12:54 19.09.2024
© Fotoğraf : Anke Butawitsch / 2019 International Landscape Photographer of the Year2019 Uluslararası Manzara Fotoğrafı Yarışması Kazananları
2019 Uluslararası Manzara Fotoğrafı Yarışması Kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Fotoğraf : Anke Butawitsch / 2019 International Landscape Photographer of the Year
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Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yetişen Öd Ağacı (Aquilaria), içinden çıkan maddesiyle dünyanın en değerli ağaçlarından biri olarak biliniyor. Bu ağacı diğerlerinden ayıran ise içinde saklı olan ve çoğu zaman altından bile daha değerli bir sıvı: Agarwood.
Normalde soluk ve kokusuz olan öd ağacı, Phialophora Parasitica adlı bir mantarla enfekte olduğunda, kendini savunmak için aloe adında koyu renkli ve aromatik bir reçine salgılamaya başlıyor. Bu reçine zamanla ağaç odununun içine işleyerek Agarwood adlı maddeni oluşturuyor. Bu madde, kozmetik ve parfüm endüstrisinde kullanılan değerli Oud (Ud) kokusunun kaynağı. Dünyada sadece yüzde 2'si doğal yollarla bu mantar enfeksiyonunu alan Aquilaria ağaçlarının Agarwood üretmesi, bu ürünü daha da nadir ve pahalı hale getiriyor.

100 bin dolara kadar ulaşan fiyatlar

Agarwood, bazen tütsü olarak yakılıyor, bazen de damıtılarak parfüm haline getiriliyor. Oud kokusu, sıcak ve mistik aromasıyla lüks parfümlerde ve kokularda kullanılıyor. Uzmanlar bu maddeyi 'sıvı altın' olarak tanımlıyor, çünkü fiyatı 100 bin dolara (Yaklaşık 3.5 milyon TL) kadar ulaşabiliyor.

Aquilaria ağaçları tehlike altında

Aquilaria ağaçlarına olan talep, bu ağaçların neslini tehlike altına sokmuş durumda. İnsan eliyle mantar enjekte edilerek Agarwood üretimi artırılmaya çalışılsa da, bu yöntem bile sınırlı sonuç veriyor. Uzmanlar, Aquilaria ağaçlarının popülasyonunun son 150 yılda yüzde 80 oranında azaldığını belirtiyor.

Agarwood pazarının geleceği

Lüksün ve zenginliğin simgesi olan Agarwood'un talebi artmaya devam ediyor. Pazarın 2029 yılına kadar 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu değerli reçineyi bulmak giderek zorlaşırken, fiyatların daha da yükselmesi öngörülüyor.
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