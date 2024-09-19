https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bu-agac-yaklasik-35-milyon-tl-kazandiriyor-nasil-sivi-altin-uretiyor-1088201538.html

Bu ağaç yaklaşık 3.5 milyon TL kazandırıyor: Nasıl 'sıvı altın' üretiyor?

Bu ağaç yaklaşık 3.5 milyon TL kazandırıyor: Nasıl 'sıvı altın' üretiyor?

Sputnik Türkiye

Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yetişen Öd Ağacı (Aquilaria), içinden çıkan maddesiyle dünyanın en değerli ağaçlarından biri olarak biliniyor. Bu ağacı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T12:54+0300

2024-09-19T12:54+0300

2024-09-19T12:54+0300

yaşam

altın

ağaç

ekonomi

para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104131/77/1041317721_0:172:2049:1324_1920x0_80_0_0_9e80b00bfa806b6707350a7b66729e52.jpg

Normalde soluk ve kokusuz olan öd ağacı, Phialophora Parasitica adlı bir mantarla enfekte olduğunda, kendini savunmak için aloe adında koyu renkli ve aromatik bir reçine salgılamaya başlıyor. Bu reçine zamanla ağaç odununun içine işleyerek Agarwood adlı maddeni oluşturuyor. Bu madde, kozmetik ve parfüm endüstrisinde kullanılan değerli Oud (Ud) kokusunun kaynağı. Dünyada sadece yüzde 2'si doğal yollarla bu mantar enfeksiyonunu alan Aquilaria ağaçlarının Agarwood üretmesi, bu ürünü daha da nadir ve pahalı hale getiriyor.100 bin dolara kadar ulaşan fiyatlarAgarwood, bazen tütsü olarak yakılıyor, bazen de damıtılarak parfüm haline getiriliyor. Oud kokusu, sıcak ve mistik aromasıyla lüks parfümlerde ve kokularda kullanılıyor. Uzmanlar bu maddeyi 'sıvı altın' olarak tanımlıyor, çünkü fiyatı 100 bin dolara (Yaklaşık 3.5 milyon TL) kadar ulaşabiliyor.Aquilaria ağaçları tehlike altındaAquilaria ağaçlarına olan talep, bu ağaçların neslini tehlike altına sokmuş durumda. İnsan eliyle mantar enjekte edilerek Agarwood üretimi artırılmaya çalışılsa da, bu yöntem bile sınırlı sonuç veriyor. Uzmanlar, Aquilaria ağaçlarının popülasyonunun son 150 yılda yüzde 80 oranında azaldığını belirtiyor.Agarwood pazarının geleceğiLüksün ve zenginliğin simgesi olan Agarwood'un talebi artmaya devam ediyor. Pazarın 2029 yılına kadar 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu değerli reçineyi bulmak giderek zorlaşırken, fiyatların daha da yükselmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/nasadan-endiselendiren-aciklama-buyuk-bir-goktasi-dunyaya-yaklasiyor-carpma-riski-var-mi-1088148643.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ağaç, ekonomi, para