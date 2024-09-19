https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/boris-firtinasi-italyayi-vurdu-nehirler-tasti-binden-fazla-kisi-evlerinden-tahliye-edildi-1088212271.html
Boris Fırtınası İtalya'yı vurdu: Nehirler taştı, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi
Boris Fırtınası İtalya'yı vurdu: Nehirler taştı, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İtalya'da etkisini artıran Boris Fırtınası nedeniyle üç nehir taştı, beş hatta tren seferleri durduruldu, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:33+0300
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Orta Avrupa'da etkili olan Boris Fırtınası güneye yöneldi. İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. 500'den fazla kurtarma operasyonu yapıldıUlusal itfaiye teşkilatı, helikopterler de dahil olmak üzere Emilia-Romagna'da 500'den fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Beş hatta tren seferleri durdurulurken, selden en çok etkilenen Bologna, Forli, Cesena, Rimini ve Ravenna'da eğitime ara verildi.Bölgesel hükümetin geçici başkanı Irene Priolo yaptığı açıklamada üç nehrin taştığını belirterek, '48 saatten fazla aralıksız yağmur yağdığını söylemeliyim. Boris Fırtınası bölgemize yöneldi' ifadelerini kullandı. Sellerin ayrıca komşu Toskana ve Marche bölgelerini de etkilediği öğrenildi.Mayıs 2023'te Emilia-Romagna'da meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu da 17 kişi hayatını kaybetmiş, 8.5 milyar euroluk hasar meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/dogu-avrupada-boris-firtinasindan-dolayi-olusan-sel-felaketi-etkisini-surduruyor-1088070372.html
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italya, boris fırtınası, sel felaketi
italya, boris fırtınası, sel felaketi
Boris Fırtınası İtalya'yı vurdu: Nehirler taştı, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi
15:33 19.09.2024 (güncellendi: 15:35 19.09.2024)
İtalya'da etkisini artıran Boris Fırtınası nedeniyle üç nehir taştı, beş hatta tren seferleri durduruldu, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
Orta Avrupa'da etkili olan Boris Fırtınası güneye yöneldi. İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
500'den fazla kurtarma operasyonu yapıldı
Ulusal itfaiye teşkilatı, helikopterler de dahil olmak üzere Emilia-Romagna'da 500'den fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Beş hatta tren seferleri durdurulurken, selden en çok etkilenen Bologna, Forli, Cesena, Rimini ve Ravenna'da eğitime ara verildi.
Bölgesel hükümetin geçici başkanı Irene Priolo yaptığı açıklamada üç nehrin taştığını belirterek, '48 saatten fazla aralıksız yağmur yağdığını söylemeliyim. Boris Fırtınası bölgemize yöneldi' ifadelerini kullandı. Sellerin ayrıca komşu Toskana ve Marche bölgelerini de etkilediği öğrenildi.
Mayıs 2023'te Emilia-Romagna'da meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu da 17 kişi hayatını kaybetmiş, 8.5 milyar euroluk hasar meydana gelmişti.