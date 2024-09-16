Fotoğraflarla Avrupa'da Boris Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:03
23 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:42
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
11:25
13 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
12:11
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
12:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
18:11
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:04
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:44
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
20:56
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
21:42
3 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
22:36
7 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
22:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekayla tedarik zincirlerini yöneten girişim
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Neoconların savaşı körükleyen politikaları
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:10
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/dogu-avrupada-boris-firtinasindan-dolayi-olusan-sel-felaketi-etkisini-surduruyor-1088070372.html
Fotoğraflarla Avrupa'da Boris Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketi
Fotoğraflarla Avrupa'da Boris Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketi
Sputnik Türkiye
Orta ve Doğu Avrupa'da Boris Fırtınasının getirdiği şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Birçok ülkenin etkilendiği sel nedeniyle hayatını kaybedenler... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T13:54+0300
2024-09-16T14:03+0300
multimedya
fotoğraf
avrupa
sel
sel felaketi
boris fırtınası
fırtına
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088068337_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_51dcf2d1694890a3ccaef568339c39f8.jpg
boris fırtınası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088068337_346:0:2418:1554_1920x0_80_0_0_c4d205839336165e2e9245e809b62bfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, avrupa, sel, sel felaketi, boris fırtınası, fırtına, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, фото
fotoğraf, avrupa, sel, sel felaketi, boris fırtınası, fırtına, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, фото

Fotoğraflarla Avrupa'da Boris Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketi

13:54 16.09.2024 (güncellendi: 14:03 16.09.2024)
Abone ol
Orta ve Doğu Avrupa'da Boris Fırtınasının getirdiği şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Birçok ülkenin etkilendiği sel nedeniyle hayatını kaybedenler ve kayıplar mevcut olduğu bildirildi.
© AP Photo

Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı.

Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya&#x27;da etkisini sürdüren yoğun yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı. - Sputnik Türkiye
1/12
© AP Photo

Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı.

© AP Photo / Petr David Josek

Yağışların en yoğun olduğu Çek Cumhuriyeti'nin sadece bazı bölgelerinde üç günde yaklaşık üç aylık yağış görüldüğü bildirildi.

Yağışların en yoğun olduğu Çek Cumhuriyeti&#x27;nin sadece bazı bölgelerinde üç günde yaklaşık üç aylık yağış görüldüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye
2/12
© AP Photo / Petr David Josek

Yağışların en yoğun olduğu Çek Cumhuriyeti'nin sadece bazı bölgelerinde üç günde yaklaşık üç aylık yağış görüldüğü bildirildi.

© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Avusturya'da bulunan Wien Nehri taştı. Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğunun iptal edildiği duyuruldu.

Avusturya&#x27;da bulunan Wien Nehri taştı. Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğunun iptal edildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye
3/12
© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Avusturya'da bulunan Wien Nehri taştı. Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğunun iptal edildiği duyuruldu.

© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Aşırı yağışın yol açtığı sel ve su taşkınları nedeniyle tamamen afet bölgesi ilan edilen bölgede üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aşırı yağışın yol açtığı sel ve su taşkınları nedeniyle tamamen afet bölgesi ilan edilen bölgede üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - Sputnik Türkiye
4/12
© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Aşırı yağışın yol açtığı sel ve su taşkınları nedeniyle tamamen afet bölgesi ilan edilen bölgede üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

© AP Photo

Romanya'da sel felaketinden kaynaklı evlerinde mahsur kalan halk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Romanya&#x27;da sel felaketinden kaynaklı evlerinde mahsur kalan halk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye
5/12
© AP Photo

Romanya'da sel felaketinden kaynaklı evlerinde mahsur kalan halk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

© AP Photo / Petr David Josek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin giderek artması dolayısıyla bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.

Macaristan&#x27;ın başkenti Budapeşte&#x27;den geçen Tuna Nehri&#x27;nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi. Tuna Nehri&#x27;ndeki su seviyesinin giderek artması dolayısıyla bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi. - Sputnik Türkiye
6/12
© AP Photo / Petr David Josek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin giderek artması dolayısıyla bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.

© AP Photo / Petr David Josek

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu. - Sputnik Türkiye
7/12
© AP Photo / Petr David Josek

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu.

© AP Photo / Tomas Hrivnak

Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildiği bildirildi.

Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500&#x27;den fazla kişi tahliye edildiği bildirildi. - Sputnik Türkiye
8/12
© AP Photo / Tomas Hrivnak

Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildiği bildirildi.

© AP Photo / Petr David Josek

Ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye
9/12
© AP Photo / Petr David Josek

Ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

© AP Photo / Krzysztof Zatycki

Polonya'da 'olağanüstü hal' ilan edildi. 1 kişinin selde boğularak öldüğü bildirildi.

Polonya&#x27;da &#x27;olağanüstü hal&#x27; ilan edildi. 1 kişinin selde boğularak öldüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye
10/12
© AP Photo / Krzysztof Zatycki

Polonya'da 'olağanüstü hal' ilan edildi. 1 kişinin selde boğularak öldüğü bildirildi.

© AP Photo / Petr David Josek

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin "doğal afet" durumu ilan edebileceğini söyledi.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin &quot;doğal afet&quot; durumu ilan edebileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
11/12
© AP Photo / Petr David Josek

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin "doğal afet" durumu ilan edebileceğini söyledi.

© AP Photo / Petr David Josek

Polonya Kızılhaçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Polonya Kızılhaçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu. - Sputnik Türkiye
12/12
© AP Photo / Petr David Josek

Polonya Kızılhaçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала