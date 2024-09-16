Fotoğraflarla Avrupa'da Boris Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketi

Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı.
Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı.
Yağışların en yoğun olduğu Çek Cumhuriyeti'nin sadece bazı bölgelerinde üç günde yaklaşık üç aylık yağış görüldüğü bildirildi.
Yağışların en yoğun olduğu Çek Cumhuriyeti'nin sadece bazı bölgelerinde üç günde yaklaşık üç aylık yağış görüldüğü bildirildi.
Avusturya'da bulunan Wien Nehri taştı. Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğunun iptal edildiği duyuruldu.
Avusturya'da bulunan Wien Nehri taştı. Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğunun iptal edildiği duyuruldu.
Aşırı yağışın yol açtığı sel ve su taşkınları nedeniyle tamamen afet bölgesi ilan edilen bölgede üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Aşırı yağışın yol açtığı sel ve su taşkınları nedeniyle tamamen afet bölgesi ilan edilen bölgede üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Romanya'da sel felaketinden kaynaklı evlerinde mahsur kalan halk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Romanya'da sel felaketinden kaynaklı evlerinde mahsur kalan halk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.
Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin giderek artması dolayısıyla bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.
Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin giderek artması dolayısıyla bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu.
Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildiği bildirildi.
Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildiği bildirildi.
Ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Polonya'da 'olağanüstü hal' ilan edildi. 1 kişinin selde boğularak öldüğü bildirildi.
Polonya'da 'olağanüstü hal' ilan edildi. 1 kişinin selde boğularak öldüğü bildirildi.
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin "doğal afet" durumu ilan edebileceğini söyledi.
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin "doğal afet" durumu ilan edebileceğini söyledi.
Polonya Kızılhaçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.
Polonya Kızılhaçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.