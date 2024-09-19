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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bmgk-acil-oturumla-toplaniyor-konu-lubnandaki-patlamalar-1088186729.html
BMGK acil oturumla toplanıyor: Konu Lübnan'daki patlamalar
BMGK acil oturumla toplanıyor: Konu Lübnan'daki patlamalar
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil oturum ile Lübnan'daki olayların görüşülmesi amacıyla cuma günü TSİ 22.00'da toplanma kararı aldı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da gerçekleştirilen iletişim cihazlarının patlatılmasıyla ilgili olarak acil toplantı kararı aldı. BMGK, cuma günü Lübnan'daki olayları görüşmek için toplanacak. BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi. Buna göre BMGK, cuma günü TSİ 22.00'da toplanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnanda-kablosuz-iletisim-araclarinin-patlamasiyla-olenlerin-sayisi-20ye-yukseldi-1088186035.html
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, çağrı cihazı, telsiz, patlama
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, çağrı cihazı, telsiz, patlama

BMGK acil oturumla toplanıyor: Konu Lübnan'daki patlamalar

03:51 19.09.2024
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil oturum ile Lübnan'daki olayların görüşülmesi amacıyla cuma günü TSİ 22.00'da toplanma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da gerçekleştirilen iletişim cihazlarının patlatılmasıyla ilgili olarak acil toplantı kararı aldı.
BMGK, cuma günü Lübnan'daki olayları görüşmek için toplanacak. BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi. Buna göre BMGK, cuma günü TSİ 22.00'da toplanacak.
Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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