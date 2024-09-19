https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bmgk-acil-oturumla-toplaniyor-konu-lubnandaki-patlamalar-1088186729.html
BMGK acil oturumla toplanıyor: Konu Lübnan'daki patlamalar
BMGK acil oturumla toplanıyor: Konu Lübnan'daki patlamalar
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil oturum ile Lübnan'daki olayların görüşülmesi amacıyla cuma günü TSİ 22.00'da toplanma kararı aldı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T03:51+0300
2024-09-19T03:51+0300
2024-09-19T03:51+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
lübnan
çağrı cihazı
telsiz
patlama
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da gerçekleştirilen iletişim cihazlarının patlatılmasıyla ilgili olarak acil toplantı kararı aldı. BMGK, cuma günü Lübnan'daki olayları görüşmek için toplanacak. BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi. Buna göre BMGK, cuma günü TSİ 22.00'da toplanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnanda-kablosuz-iletisim-araclarinin-patlamasiyla-olenlerin-sayisi-20ye-yukseldi-1088186035.html
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, çağrı cihazı, telsiz, patlama
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, çağrı cihazı, telsiz, patlama
BMGK acil oturumla toplanıyor: Konu Lübnan'daki patlamalar
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil oturum ile Lübnan'daki olayların görüşülmesi amacıyla cuma günü TSİ 22.00'da toplanma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da gerçekleştirilen iletişim cihazlarının patlatılmasıyla ilgili olarak acil toplantı kararı aldı.
BMGK, cuma günü Lübnan'daki olayları görüşmek için toplanacak. BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi. Buna göre BMGK, cuma günü TSİ 22.00'da toplanacak.