https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bilim-insanlar-yeni-kan-grubunu-kesfetti-ismi-mal-oldu-1088206868.html
Bilim insanları yeni kan grubunu keşfetti: İsmi ‘MAL’ oldu
Bilim insanları yeni kan grubunu keşfetti: İsmi ‘MAL’ oldu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları 50 yıl önce bir hastanın kanındaki sıradışı durumu incelemiş ve insanların yüzde 99,9’unda bulunan AnWj antijenini bu hastada bulamamıştı. Bu... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T13:41+0300
2024-09-19T13:41+0300
2024-09-19T14:14+0300
yaşam
kan testi
kan grubu
yeni kan grubu mal
yeni kan grubu
kan grubu mal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088207301_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_ba5192e5d46351682f4ce6f1f977943b.jpg
İngiltere sağlık hizmetleri NHS ve Bristol Üniversitesi’nden bilim insanları, 1972’de bir hastanın kanındaki kırmızı kan hücrelerinin bir yüzey molekülünden yoksun olduğunu tespit etti. Herkesin kırmızı kan hücrelerinin dışında bunulan ve AnWj antijeni adı verilen bu antijen, bu hastada bulunmuyordu.Dünyada ilk kez keşfedilen test ile genetik geçmişi bugüne kadar bilinmeyen AnWj kan grubu antijeninin genetik kökeni belirlendi. Böylece MAL adı verilen yeni bir kan grubu sistemi ortaya kondu.AnWj antijeni Mal proteininde taşınıyor ve insanların yüzde 99,9'undan fazlası buna sahip olarak AnWj pozitif olarak sınıflandırılıyor. MAL genlerinin her iki kopyasında mutasyon bulunan bireyler, AnWj-negatif kan tipine sahip oluyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bu-agac-yaklasik-35-milyon-tl-kazandiriyor-nasil-sivi-altin-uretiyor-1088201538.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088207301_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_24385c938e02a7484c54169901938970.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kan testi, kan grubu, yeni kan grubu mal, yeni kan grubu, kan grubu mal
kan testi, kan grubu, yeni kan grubu mal, yeni kan grubu, kan grubu mal
Bilim insanları yeni kan grubunu keşfetti: İsmi ‘MAL’ oldu
13:41 19.09.2024 (güncellendi: 14:14 19.09.2024)
Bilim insanları 50 yıl önce bir hastanın kanındaki sıradışı durumu incelemiş ve insanların yüzde 99,9’unda bulunan AnWj antijenini bu hastada bulamamıştı. Bu gizemi çözen uzmanlar yeni kan grubunu belirledi: MAL
İngiltere sağlık hizmetleri NHS ve Bristol Üniversitesi’nden bilim insanları, 1972’de bir hastanın kanındaki kırmızı kan hücrelerinin bir yüzey molekülünden yoksun olduğunu tespit etti. Herkesin kırmızı kan hücrelerinin dışında bunulan ve AnWj antijeni adı verilen bu antijen, bu hastada bulunmuyordu.
Dünyada ilk kez keşfedilen test ile genetik geçmişi bugüne kadar bilinmeyen AnWj kan grubu antijeninin genetik kökeni belirlendi. Böylece MAL adı verilen yeni bir kan grubu sistemi ortaya kondu.
AnWj antijeni Mal proteininde taşınıyor ve insanların yüzde 99,9'undan fazlası buna sahip olarak AnWj pozitif olarak sınıflandırılıyor. MAL genlerinin her iki kopyasında mutasyon bulunan bireyler, AnWj-negatif kan tipine sahip oluyorlar.