https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bilim-insanlar-yeni-kan-grubunu-kesfetti-ismi-mal-oldu-1088206868.html

Bilim insanları yeni kan grubunu keşfetti: İsmi ‘MAL’ oldu

Bilim insanları yeni kan grubunu keşfetti: İsmi ‘MAL’ oldu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları 50 yıl önce bir hastanın kanındaki sıradışı durumu incelemiş ve insanların yüzde 99,9’unda bulunan AnWj antijenini bu hastada bulamamıştı. Bu... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T13:41+0300

2024-09-19T13:41+0300

2024-09-19T14:14+0300

yaşam

kan testi

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yeni kan grubu mal

yeni kan grubu

kan grubu mal

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İngiltere sağlık hizmetleri NHS ve Bristol Üniversitesi’nden bilim insanları, 1972’de bir hastanın kanındaki kırmızı kan hücrelerinin bir yüzey molekülünden yoksun olduğunu tespit etti. Herkesin kırmızı kan hücrelerinin dışında bunulan ve AnWj antijeni adı verilen bu antijen, bu hastada bulunmuyordu.Dünyada ilk kez keşfedilen test ile genetik geçmişi bugüne kadar bilinmeyen AnWj kan grubu antijeninin genetik kökeni belirlendi. Böylece MAL adı verilen yeni bir kan grubu sistemi ortaya kondu.AnWj antijeni Mal proteininde taşınıyor ve insanların yüzde 99,9'undan fazlası buna sahip olarak AnWj pozitif olarak sınıflandırılıyor. MAL genlerinin her iki kopyasında mutasyon bulunan bireyler, AnWj-negatif kan tipine sahip oluyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bu-agac-yaklasik-35-milyon-tl-kazandiriyor-nasil-sivi-altin-uretiyor-1088201538.html

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