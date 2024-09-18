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Okan Buruk'tan kötü haber: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynamayacak futbolcuyu duyurdu
Okan Buruk'tan kötü haber: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynamayacak futbolcuyu duyurdu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK’yı 3-1’lik skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T12:52+0300
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galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Okan Buruk, Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi öncesi aldığı bu galibiyetin önemine dikkat çekti. "Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti, 5'te 5 ile gidiyoruz. Derbiye de kazanmak için sahada olacağız" diyen tecrübeli teknik adam, futbolseverlerin beklediği dev maç için de umut dolu mesajlar verdi.'Derbi kavgasız, dövüşsüz olsun'Buruk, derbi öncesi provokasyonlara dikkat çekerek, "İki takım da kazanmak için çıkacak ama önemli olan futbol kalitesinin yüksek olduğu bir maç olması. Son iki sezonda Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandık, bu kez de aynı tutku ile sahada olacağız. Ama sakin kalmak ve oyunumuza odaklanmak önemli" ifadelerini kullandı.'Derbide olmayacak' diyerek duyurdu: Icardi sakatlığı ne zaman bitecek?Sosyal medyada dönen söylentilere de açıklık getiren Buruk, Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynamayacağını net bir şekilde açıkladı:
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Okan Buruk'tan kötü haber: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynamayacak futbolcuyu duyurdu

12:52 18.09.2024 (güncellendi: 12:53 18.09.2024)
© AAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK’yı 3-1’lik skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir galibiyet alırken, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından derbide Icardi'nin oynamayacağı haberini verdi.
Okan Buruk, Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi öncesi aldığı bu galibiyetin önemine dikkat çekti. "Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti, 5'te 5 ile gidiyoruz. Derbiye de kazanmak için sahada olacağız" diyen tecrübeli teknik adam, futbolseverlerin beklediği dev maç için de umut dolu mesajlar verdi.

'Derbi kavgasız, dövüşsüz olsun'

Buruk, derbi öncesi provokasyonlara dikkat çekerek, "İki takım da kazanmak için çıkacak ama önemli olan futbol kalitesinin yüksek olduğu bir maç olması. Son iki sezonda Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandık, bu kez de aynı tutku ile sahada olacağız. Ama sakin kalmak ve oyunumuza odaklanmak önemli" ifadelerini kullandı.

'Derbide olmayacak' diyerek duyurdu: Icardi sakatlığı ne zaman bitecek?

Sosyal medyada dönen söylentilere de açıklık getiren Buruk, Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynamayacağını net bir şekilde açıkladı:
"Icardi'nin tedavisi devam ediyor, Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak. En az 1 hafta 10 gün süresi var."
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