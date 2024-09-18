https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/okan-buruktan-kotu-haber-galatasaray-fenerbahce-derbisinde-oynamayacak-futbolcuyu-duyurdu-1088162503.html

Okan Buruk'tan kötü haber: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynamayacak futbolcuyu duyurdu

Okan Buruk'tan kötü haber: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynamayacak futbolcuyu duyurdu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK’yı 3-1’lik skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T12:52+0300

2024-09-18T12:52+0300

2024-09-18T12:53+0300

spor

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

fenerbahçe

galatasaray

galatasaray sk

mauro icardi

wanda nara

sakatlık

sakatlık

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Okan Buruk, Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi öncesi aldığı bu galibiyetin önemine dikkat çekti. "Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti, 5'te 5 ile gidiyoruz. Derbiye de kazanmak için sahada olacağız" diyen tecrübeli teknik adam, futbolseverlerin beklediği dev maç için de umut dolu mesajlar verdi.'Derbi kavgasız, dövüşsüz olsun'Buruk, derbi öncesi provokasyonlara dikkat çekerek, "İki takım da kazanmak için çıkacak ama önemli olan futbol kalitesinin yüksek olduğu bir maç olması. Son iki sezonda Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandık, bu kez de aynı tutku ile sahada olacağız. Ama sakin kalmak ve oyunumuza odaklanmak önemli" ifadelerini kullandı.'Derbide olmayacak' diyerek duyurdu: Icardi sakatlığı ne zaman bitecek?Sosyal medyada dönen söylentilere de açıklık getiren Buruk, Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynamayacağını net bir şekilde açıkladı:

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