Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yla işbirliğine hazırız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin'le başkent Minsk'te bir araya geldi.



Görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında Belarus'un DHC'yle çok uzun zamandır, daha bölge Ukrayna topraklarında bulunurken işbirliği yaptığını kaydeden Lukaşenko, "O zamandan beri bu işbirliğinden vazgeçmedik, şimdi de bunu sürdürmeye hazırız. Üstelik bazı kazanımlar elde edildi ve bir temel oluşturuldu" ifadelerini kullandı.



DHC'yle işbirliğinin hiçbir uluslararası normu ve Belarus'un etkileşim normlarını ihlal etmediğini belirten Lukaşenko, "Biz insanlarımız adına çalışıyoruz. İnşaat alanında sorununuz olduğunda, size destek verip yardım edeceğiz. Tedavi ve eğitimle ilgili sorun olduğunda, sizinle işbirliği yapmaya hazırız. Aynı ilkeler temelinde Ukrayna'yla da işbirliğine hazırız. Dolayısıyla burada üzerimize çullanmaya, üstümüze gelmelerine gerek yok. Biz barışsever insanlarız. Dostluğumuzun ve işbirliğimizin temeli sadece barıştır" vurgusu yaptı.



Belarus'un Donetskli çocukları kabul ettiğini ve onlara tedavi imkanı sunduğunu anımsatan Lukaşenko, Minsk'in çocukları çaldığına dair iddialara yanıt vererek "Hem Ukrayna'ya hem de ABD'ye 'Lütfen buraya gelin ve hiç olmazsa bir tane çalınmış çocuk bulun' dedim. Yapmayın, bunlar bizim ilkelerimiz değil" mesajını gönderdi.



Belarus, bölgede Ukrayna'daki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri durumunda. Ukrayna ve Polonya ile sınırı bulunan Belarus, Kiev ve Varşova'nın sınırdaki silahlı faaliyetleri nedeniyle sürekli teyakkuz halinde.



Rusya ile Birlik Devleti kapsamında stratejik ortaklık ilişkisi bulunan Belarus, son dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri'yle gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri tatbikatlarla olası provokatif saldırılara karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.