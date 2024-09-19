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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bakan-simsek-enflasyon-bu-ay-40li-rakamlara-inecek-1088213045.html
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay 40'lı rakamlara inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay 40'lı rakamlara inecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 40'lı rakamlara ineceğini belirtirken yıl sonu için yüzde 41.5'i işaret etti 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:53+0300
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ekonomi
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İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'nde video mesajla katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: Bu seneyi yüzde 41.5 ile bitireceğimizi düşünüyorumBu ay enflasyon 40'lı rakamlara inecek
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hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon
hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon

Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay 40'lı rakamlara inecek

15:53 19.09.2024 (güncellendi: 15:55 19.09.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 40'lı rakamlara ineceğini belirtirken yıl sonu için yüzde 41.5'i işaret etti
İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'nde video mesajla katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bu seneyi yüzde 41.5 ile bitireceğimizi düşünüyorum

Sürdürülebilir büyüme için yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek kritik. OVP’nin en önemli önceliği enflasyon; bu seneyi yüzde 41.5 ile bitireceğimizi düşünüyoruz. Enflasyon hedeflerimizin gerçekçi olduğuna ve bunları tutturabileceğimize inanıyoruz. Bütçe açığı ve dezenflasyon için gelecek sene çok kritik. Türkiye’de dezenflasyon süreci ile refahı kalıcı olarak artırmak istiyoruz. Enflasyonla büyüme arasında kısa dönemde etkileşim var ama orta ve uzun vadede enflasyonun tek haneye inmesi Türkiye’nin büyümesini hızlandıracak.

Bu ay enflasyon 40'lı rakamlara inecek

Bu sene bütçe açığı geçen seneye göre daha düşük olacak. Buradaki gayemiz MB’nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak. Swap hariç net rezervlerinizdeki artış oldukça dramatik, son bir yılda 78 milyar dolar artış oldu. Bu rezerv artışının nedeni güven. Biz bu ekonomik programı başaracağız; önümüzde iki yıllık süreç var. Krediler üzerinden aşırı ısınma söz konusuydu, şimdi orada bir durulma oluyor.

Türkiye artık dış finansmana daha ucuza ve daha uzun vadeli erişebiliyor, amacımız da bu. Bu geçiş döneminde sıkıntılar olacak ama bunları normal görmek lazım. Bu ay enflasyon 40’lı rakamlara inecek. Önümüzdeki günlerde Yüce Meclisimizin desteği ile reformları hızlandıracağız.

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