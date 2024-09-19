Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay 40'lı rakamlara inecek

Bu sene bütçe açığı geçen seneye göre daha düşük olacak. Buradaki gayemiz MB’nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak. Swap hariç net rezervlerinizdeki artış oldukça dramatik, son bir yılda 78 milyar dolar artış oldu. Bu rezerv artışının nedeni güven. Biz bu ekonomik programı başaracağız; önümüzde iki yıllık süreç var. Krediler üzerinden aşırı ısınma söz konusuydu, şimdi orada bir durulma oluyor.

Türkiye artık dış finansmana daha ucuza ve daha uzun vadeli erişebiliyor, amacımız da bu. Bu geçiş döneminde sıkıntılar olacak ama bunları normal görmek lazım. Bu ay enflasyon 40’lı rakamlara inecek. Önümüzdeki günlerde Yüce Meclisimizin desteği ile reformları hızlandıracağız.