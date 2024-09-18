https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/bakanlik-4-bin-500-buyuk-mukellefi-3-milyar-liralik-sahte-fatura-kullanimiyla-ilgili-izaha-davet-1088161206.html

Bakanlık, 4 bin 500 büyük mükellefi, 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili 'izaha' davet etti

Bakanlık, 4 bin 500 büyük mükellefi, 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili 'izaha' davet etti

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 4 bin 500 büyük mükellefe yönelik incelemelerini derinleştirdi. İlk aşamada 3 milyar... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T12:06+0300

2024-09-18T12:06+0300

2024-09-18T12:06+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

vergi

vergi borcu

vergi dolandırıcılığı

vergi kaçırma

vergi cezası

vergi denetim kurulu

vergi beyannamesi

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Vergi Denetim Kurulu, sahte fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara hız verdi.Sahte fatura kullanan organizasyon ve yapılara odaklanan vergi müfettişleri, sahte fatura alan ve düzenleyen kişiler olmak üzere, muhasebe işlemlerini de inceliyor. Ekipler, teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla bu süreçlere dahil olan meslek mensuplarını da mercek altına aldı. Bazı meslek mensuplarının, hizmet verdiği mükelleflerin büyük bölümünün sahte fatura düzenleyicisi veya kullanıcısı olduğu, aralarında yoğun fatura trafiği bulunduğu belirlendi.Sahte fatura işinde muhasebeci ve mali müşavirlerin ortak hareket ettiği tespit edildiKonuyla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, hakkında mesleki kurallara uymaması nedeniyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mali müşavirin halen aktif olarak bu görevi yürüttüğü, beyannamesini verdiği mükelleflerin tamamına yakınının sahte belge düzenleyicisi olduğu, başka bir çalışmada ise serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen ve organize şekilde hareket ettiği anlaşılan yaklaşık 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği tespit edildi.Bu çalışmalar neticesinde meslek mensuplarıyla ilgili risk kriterleri yeniden belirlenecek, çalışmalarda özellikle yapay zeka imkanlarından da yararlanılacak.Bakanlığın yürüttüğü analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu belirlenen ve bu nedenle mükellefiyetleri terkin edilerek incelemeye alınan kişilerden fatura alan yaklaşık 4 bin 500 büyük mükellefin ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilmesi kararlaştırıldı. Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise fiilin ağırlığına göre vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılması öngörülüyor.Dünya örneklerine uygun düzenleme yapılacakHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi suçunu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerle ilgili yeni çalışma yürüttüklerini belirtti.Birden fazla şirketin içinde bulunduğu katmanlı bir yapı oluşturulduÖzellikle sahte belge düzenleyerek işlenen organize vergi kaçakçılığı suçlarında organizasyonu kuran, yöneten, teknik bilgi sağlayan ve menfaati elde eden kişilerin genellikle muhasebe, mevzuat ve hukuk bilen kişiler olduklarına işaret eden Şimşek, organizasyonun açığa çıkmasını önlemek amacıyla birden fazla şirketin içinde bulunduğu katmanlı yapı oluşturulduğunu, bu organizasyonlarda özellikle son dönemde e-arşiv faturalarının kullanıldığını, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme kaydedilen telefon numaralarının takibi dahil geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.Bakan Şimşek, bu yapı nedeniyle sahte belge düzenleme yönünden riskli bulunduğu için incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulunamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/hazine-ve-maliye-bakanligi-iban-ile-ticarete-gecit-vermiyor-pos-calismiyor-diyenler-yakin-takipte-1088024084.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, vergi, vergi borcu, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi