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Bakan Fidan: Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması gündemimizde
Bakan Fidan: Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması gündemimizde
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki cihaz saldırılarından Türkiye'nin BRICS üyeliğine kadar bir çok konuyu AA'ya değerlendirdi. Bakan Fidan, müstakil bir... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T12:14+0300
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Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasını ve bölgesel sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan: İstihbarat literatüründe 'fırsat operasyonu'Bakan Fidan, Lübnan'daki cihaz saldırılarıyla ilgili "İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Fidan bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu: 'Müstakil Siber Güvenlik Teşkilatı'Fidan, Türkiye'deki güvenlik kurumlarının kendi içlerinde siber güvenlik konusunda çalıştığını vurgulayarak "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi" dedi. Fidan bu konuda şunları kaydetti:Suriye ile ilişkiler konusuna değinen Bakan Fidan "Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum" dedi. Bakan Fidan, Türkiye'nin BRICS üyeliği konusunu değerlendirerek "AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık" dedi.
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, brics, türkiye brics, çağrı cihazı, suriye krizi
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, brics, türkiye brics, çağrı cihazı, suriye krizi

Bakan Fidan: Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması gündemimizde

12:14 19.09.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataBakan Fidan: Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması gündemimizde
Bakan Fidan: Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması gündemimizde - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki cihaz saldırılarından Türkiye'nin BRICS üyeliğine kadar bir çok konuyu AA'ya değerlendirdi. Bakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması konusunun hükümetin gündemine getirildiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasını ve bölgesel sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fidan: İstihbarat literatüründe 'fırsat operasyonu'

Bakan Fidan, Lübnan'daki cihaz saldırılarıyla ilgili "İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Fidan bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son iki günde olan patlamalar, elektronik cihazlarla ilgili, bunlar tabii istihbarat literatüründe 'fırsat operasyonu' diye nitelendirilen operasyonlar. Belli ki Hizbullah'ın yapacağı satın almaları gerek teknik gerek insan istihbaratı kaynaklarıyla, İsrail önceden öğreniyor. Daha sonra bunlara paravan şirketler veya başka şekilde nüfuz ediyor. Ondan sonra bugünkü manzarayla karşılaşıyoruz.

Bu istihbarat örgütlerinin çok sık kullandığı bir şey ama burada tabii bir farklılık var. Bu büyük bir çapta kullanılıyor. Büyük bir hadise olunca çok yani binlerce insanı etkileyen bir operasyon.”

'Müstakil Siber Güvenlik Teşkilatı'

Fidan, Türkiye'deki güvenlik kurumlarının kendi içlerinde siber güvenlik konusunda çalıştığını vurgulayarak "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi" dedi. Fidan bu konuda şunları kaydetti:
“Şimdi esas itibarıyla müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu, hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapılan tartışmalar neticesinde, yani bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz.”
Suriye ile ilişkiler konusuna değinen Bakan Fidan "Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum" dedi.
Bakan Fidan, Türkiye'nin BRICS üyeliği konusunu değerlendirerek "AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık" dedi.
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