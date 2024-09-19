Bahçeli: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Kumpas şiddetlenmiş kundakçılar çoğalmıştır. Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz.

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