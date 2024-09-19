https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bahceli-anayasanin-ilk-4-maddesine-sasi-bakanlar-bizim-icin-yok-hukmundedir-1088211850.html
Bahçeli: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
Bahçeli: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
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Bahçeli, "Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir" dedi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:20+0300
2024-09-19T15:20+0300
2024-09-19T15:31+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından açıklama yaptı.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, anayasa
devlet bahçeli, mhp, anayasa
Bahçeli: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
15:20 19.09.2024 (güncellendi: 15:31 19.09.2024)
Bahçeli, "Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından açıklama yaptı.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Anayasanın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız
Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
Kumpas şiddetlenmiş kundakçılar çoğalmıştır. Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz.
Narin'i hunharca katlettiler. Sabilere kıyanlar en ağır bedelleri ödemeli. Değerler sistemimizi lekeyenler art niyetlidir. Kamuoyu zamanında bilgilendirilmelidir. Aile kurumu ile ilgili endişelerimizin varlığı bilinen bir husustur.