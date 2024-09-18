https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/erdogan-turkiye-olarak-yuzumuz-batiya-donuktur-ancak-bu-doguya-sirtimizi-donecegimiz-anlamina-1088169155.html
Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur
Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur" dedi. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T15:08+0300
2024-09-18T15:08+0300
2024-09-18T15:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
müteahhit
cumhurbaşkanı
anayasa
batı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde konuşuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/4-maddenin-kaldirilmasini-isteyen-zekeriya-yapicioglu-ozgur-ozele-72-saat-sure-verdi-1088098963.html
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recep tayyip erdoğan, müteahhit, cumhurbaşkanı, anayasa, batı
recep tayyip erdoğan, müteahhit, cumhurbaşkanı, anayasa, batı
Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur
15:08 18.09.2024 (güncellendi: 15:13 18.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde konuşuyor:
(Türk müteahhitlik sektörü) Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz
İnşaat sektöründe her adımımız itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor
Dış politikada açılım yaparken eleştirilere maruz kaldık. 'Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor' iftirası bunlardan biriydi.
Türk dış politikası uzun yıllar içe dönüktü. Risk almayalım, kimseyi ürkütmeyelim anlayışı Türkiye'yi uzun yıllar tribünlere mahkum etti. İçe kapanıklığın faturasını halen ödüyoruz.
Bayatlamış eksen tartışmalarının geçerliliği yoktur. Türkiye'nin rotası bellidir. Türkiye olarak yüzümüz Batı'ya dönüktür ancak bu Doğu'ya sırtımızı döneceğimiz anlamına gelmez.
Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur