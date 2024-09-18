https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/erdogan-turkiye-olarak-yuzumuz-batiya-donuktur-ancak-bu-doguya-sirtimizi-donecegimiz-anlamina-1088169155.html

Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur

Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur" dedi. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T15:08+0300

2024-09-18T15:08+0300

2024-09-18T15:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

müteahhit

cumhurbaşkanı

anayasa

batı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde konuşuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/4-maddenin-kaldirilmasini-isteyen-zekeriya-yapicioglu-ozgur-ozele-72-saat-sure-verdi-1088098963.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, müteahhit, cumhurbaşkanı, anayasa, batı