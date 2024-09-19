https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/artvin-valisi-turan-ergun-kimdir--1088195513.html
Artvin Valisi Turan Ergün kimdir?
Artvin Valisi Turan Ergün kimdir?
Sputnik Türkiye
Yeni Artvin Valisi Turan Ergün oldu. Peki, Yeni Artvin Valisi Turan Ergün kimdir? 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:46+0300
2024-09-19T10:46+0300
2024-09-19T17:45+0300
politika
turan ergün
vali
sinop
artvin
uşak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088195326_0:5:923:524_1920x0_80_0_0_64e352bedf52d90fd99855734f547e49.jpg
Dr. Turan Ergün, kamu yönetiminde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir isimdir. Kaymakamlık göreviyle başladığı kariyerinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda görev yapmıştır. 2022 yılından beri Uşak Valisi olarak görev yapmaktadır. Turan Ergün kimdir?Turan Ergün, 1967 yılında Sinop’ta doğmuştur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Samsun’da kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaymakamlık yapmış, ardından Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca yurt dışında çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunmuş ve 2022'de Uşak Valisi olarak atanmıştır.Turan Ergün, kamu yönetiminde kaymakamlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2002’de Mülkiye Müfettişi, 2003’te Mülkiye Başmüfettişi olmuş, 2016’da ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2020’de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmış ve 2022'de Uşak Valisi olmuştur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sirnak-valisi-birol-ekici-kimdir-1088194987.html
sinop
artvin
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088195326_110:0:814:528_1920x0_80_0_0_56c8f0c07f343d38cd700ec5ba8ca0fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
turan ergün, turan ergün kimdir, yeni artvin valisi kimdir
turan ergün, turan ergün kimdir, yeni artvin valisi kimdir
Artvin Valisi Turan Ergün kimdir?
10:46 19.09.2024 (güncellendi: 17:45 19.09.2024)
Yeni Artvin Valisi Turan Ergün oldu. Peki, Yeni Artvin Valisi Turan Ergün kimdir?
Dr. Turan Ergün, kamu yönetiminde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir isimdir. Kaymakamlık göreviyle başladığı kariyerinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda görev yapmıştır.
2022 yılından beri Uşak Valisi olarak görev yapmaktadır.
Turan Ergün, 1967 yılında Sinop’ta doğmuştur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Samsun’da kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaymakamlık yapmış, ardından Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca yurt dışında çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunmuş ve 2022'de Uşak Valisi olarak atanmıştır.
Turan Ergün, kamu yönetiminde kaymakamlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2002’de Mülkiye Müfettişi, 2003’te Mülkiye Başmüfettişi olmuş, 2016’da ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2020’de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmış ve 2022'de Uşak Valisi olmuştur.