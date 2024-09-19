https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/anne-oglunu-uyusturucuya-alistirdigi-iddiasiyla-arkadasinin-evini-basti-ortalik-karisti-1088208289.html

Anne, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla arkadaşının evini bastı, ortalık karıştı

Anne, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla arkadaşının evini bastı, ortalık karıştı

Sputnik Türkiye

Samsun'da bir aile, oğullarını uyuşturucuya alıştırdığını iddia ettikleri arkadaşının evinin önüne gelince mahalle karıştı 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T13:45+0300

2024-09-19T13:45+0300

2024-09-19T14:22+0300

türkiye

samsun

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

anne

uyuşturucu satıcısı

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Samsun İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, bir anne oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığını iddia ettiği arkadaşının oturduğu mahalleye ailesiyle birlikte geldi. Daha önce de defalarca polis baskının yaşandığı evin önünde oğlunu kurtarmak isteyen anne ve diğer aile fertleri, o evde oturanlarla tartışmaya başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği kargaşaya bekçi ve polis ekipleri de müdahale etmekte zorlandı. Evinin önüne gelinen ve her gün onlarca kişiyi mahalleye toplayarak çevre sakinleriyle kavga eden genç, 'Ben mi dedim size gelin' diyerek kalabalığın üstüne yürümeye çalıştı. Araya giren bekçiler iki grubun bir araya gelmesini engelleyerek genci evine soktular. Olay anında bir gencin elinde de bıçak olduğu görüldü. Üzüntülü aile, polis ve bekçiler tarafından yatıştırılırken, şikayetçi olmak üzere karakola gitti.

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samsun, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, anne, uyuşturucu satıcısı