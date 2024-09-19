https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavas-istifa-iddialarini-yanitladi-kirli-siyasete-alet-1088224642.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak', 'farklı siyasi partilerle görüşüyor' iddialarına yanıt... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T23:34+0300
2024-09-19T23:34+0300
2024-09-19T23:34+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
istifa
iddia
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Habertürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak' ve ''farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum. Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok" cümlelerini kaydetti.Hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak açıklama yapan Yavaş, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kulis-iddialarina-yanit-verdi-mansur-yavas-chpden-istifa-edecek-mi-1088147739.html
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mansur yavaş istifa mı etti, mansur yavaş istifa edecek mi, mansur yavaş istifa
mansur yavaş istifa mı etti, mansur yavaş istifa edecek mi, mansur yavaş istifa
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak', 'farklı siyasi partilerle görüşüyor' iddialarına yanıt vererek, söz konusu bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.
Habertürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak' ve ''farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum. Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok" cümlelerini kaydetti.
Hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak açıklama yapan Yavaş, şu cümleleri kaydetti:
Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.
Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım.