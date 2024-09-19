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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak', 'farklı siyasi partilerle görüşüyor' iddialarına yanıt... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T23:34+0300
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Habertürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak' ve ''farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum. Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok" cümlelerini kaydetti.Hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak açıklama yapan Yavaş, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kulis-iddialarina-yanit-verdi-mansur-yavas-chpden-istifa-edecek-mi-1088147739.html
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mansur yavaş istifa mı etti, mansur yavaş istifa edecek mi, mansur yavaş istifa
mansur yavaş istifa mı etti, mansur yavaş istifa edecek mi, mansur yavaş istifa

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'

23:34 19.09.2024
© AA / Hakan Nuralmansur yavaş
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Hakan Nural
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak', 'farklı siyasi partilerle görüşüyor' iddialarına yanıt vererek, söz konusu bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.
Habertürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak' ve ''farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum. Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok" cümlelerini kaydetti.
Hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak açıklama yapan Yavaş, şu cümleleri kaydetti:

Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
POLİTİKA
Kulis iddialarına yanıt verdi: Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?
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