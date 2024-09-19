https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavas-istifa-iddialarini-yanitladi-kirli-siyasete-alet-1088224642.html

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'istifa' iddialarını yanıtladı: 'Kirli siyasete alet olmayacağım'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak', 'farklı siyasi partilerle görüşüyor' iddialarına yanıt... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T23:34+0300

2024-09-19T23:34+0300

2024-09-19T23:34+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

istifa

iddia

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Habertürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Partisinden ayrılacak', 'başka partiden aday olacak' ve ''farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum. Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok" cümlelerini kaydetti.Hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak açıklama yapan Yavaş, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kulis-iddialarina-yanit-verdi-mansur-yavas-chpden-istifa-edecek-mi-1088147739.html

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