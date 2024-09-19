Almanya'dan Ukrayna'ya çok geniş kapsamlı yeni askeri yardım paketi: 22 Leopard tankı da var
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkraine's Volodymyr Zelensky.
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
Kiev'e en fazla askeri ve mali destek sağlayan ülkeler arasında yer alan Almanya, Ukrayna'ya 22 Leopard tankını da içeren çok geniş kapsamlı yeni bir askeri yardım paketi ulaştırdı.
Almanya hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan askeri yardım listesine göre Berlin'in yeni yardım paketinde öne çıkanlar yedek parçaları da dahil 22 Leopard 1A5 tankı, 3 Gepard kundağı motorlu hava savunma sistemi ve 22 MRAP zırhlı piyade aracı oldu.
Pakette bunların yanı sıra 61 bin adet 155 mm top mermisi, 5 çok amaçlı paletli arazi aracı, 30 Vector tipi İHA, 20 RQ-35 Heidrun tipi İHA, 12 Songbird tipi İHA, 20 insansız hücumbot, 6 Hornet XR tipi İHA, 2 Biber köprü döşeme aracı, 6 'Wisent 1' zırhlı mayın temizleme aracı, Dachs istihkam tankı, 1 traktör, 2 TRML-4D hava gözetleme radarı, 16 kara radarı, 2 helikopter koruma sistemi, 2 sınır devriye aracı yer aldı.
Ayrıca Kiev'e 112 kamyon, 8 Zetros yakıt ikmal aracı, 10 MG3 makineli tüfek, 1 milyon mermi de sevk edildi.
Açıklamada, 12 Panzerhaubitze 2000 kundağı motorlu topçu bineğinin teslimata hazırlanma sürecinin devam ettiği kaydedildi.
ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumundaki Almanya, Kiev'e askeri destek için toplamda 28 milyar euro tutarında bir fon ayırırken, gelecekte de yaklaşık 28 milyar euro tutarında harcama yapmayı taahhüt etmişti.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına şiddetle karşı çıkıyor. Moskova, defalarca Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya’nın kararlılığını azaltmayacağını ve özel askeri operasyonun seyrini değiştirmeyeceğini tekrarlamıştı.
Pakette bunların yanı sıra 61 bin adet 155 mm top mermisi, 5 çok amaçlı paletli arazi aracı, 30 Vector tipi İHA, 20 RQ-35 Heidrun tipi İHA, 12 Songbird tipi İHA, 20 insansız hücumbot, 6 Hornet XR tipi İHA, 2 Biber köprü döşeme aracı, 6 'Wisent 1' zırhlı mayın temizleme aracı, Dachs istihkam tankı, 1 traktör, 2 TRML-4D hava gözetleme radarı, 16 kara radarı, 2 helikopter koruma sistemi, 2 sınır devriye aracı yer aldı.
Ayrıca Kiev'e 112 kamyon, 8 Zetros yakıt ikmal aracı, 10 MG3 makineli tüfek, 1 milyon mermi de sevk edildi.
Açıklamada, 12 Panzerhaubitze 2000 kundağı motorlu topçu bineğinin teslimata hazırlanma sürecinin devam ettiği kaydedildi.
ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumundaki Almanya, Kiev'e askeri destek için toplamda 28 milyar euro tutarında bir fon ayırırken, gelecekte de yaklaşık 28 milyar euro tutarında harcama yapmayı taahhüt etmişti.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına şiddetle karşı çıkıyor. Moskova, defalarca Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya’nın kararlılığını azaltmayacağını ve özel askeri operasyonun seyrini değiştirmeyeceğini tekrarlamıştı.