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Akıllı aletler ve internete bağlanan her şey tehdit altında: Cihazları patlatmak mümkün mü? Korunmak için ne yapmalı?
Akıllı aletler ve internete bağlanan her şey tehdit altında: Cihazları patlatmak mümkün mü? Korunmak için ne yapmalı?
Sputnik Türkiye
Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılarak gerçekleştirilen saldırı, akıllı cihazların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. İnternete bağlanabilen ev... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T08:18+0300
2024-09-19T08:20+0300
savunma
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Günlük yaşamda kullandığımız akıllı süpürgeler, buzdolapları ve kombiler gibi internete bağlanabilen cihazlar, potansiyel bir tehdit oluşturabilir mi? Bu soruya yanıt arayan uzmanlar, tehlikenin büyük olduğunu vurguluyor.'Akıllı cihazlar yangın riski taşıyor'Etik Hacker Tamer Şahin, internete bağlı akıllı cihazların tamamının risk altında olduğunu belirtiyor. Şahin, “Bu cihazlar sürekli internete bağlı oldukları için, siber saldırılarla manipüle edilerek fiziksel hayata zarar verebilecek şekilde kullanılabilir. Örneğin, buzdolabında yangın çıkarabilir ya da televizyonun kamerasından insanları izleyebilirler," dedi. Şahin ayrıca, akıllı telefonların bile kapalı olduklarında dahi diğer cihazlarla haberleştiğini ve tamamen kapatılamadıklarını ekliyor.Güvenlik önlemleri şartMarmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, akıllı ev eşyalarının siber saldırılarla ciddi tehlikelere yol açabileceğini söylüyor. Kırık, “Akıllı prizler, termostatlar ve fırınlar gibi cihazlar, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla aşırı ısınmaya veya elektrik yüklenmesine neden olabilir. Bu da yangın ya da patlama riski doğurur" uyarısında bulundu. Cihazların düzenli yazılım güncellemeleri yapılmalı ve güçlü şifreler kullanılmalı.Modem güvenliği kritik öneme sahipSiber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise modem güvenliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Demircan, “Modem, evdeki tüm akıllı cihazlarla bağlantılıdır. Güvenlik açığı olan bir modem, tüm akıllı cihazlara erişim imkanı sağlar. Modemin güvenliği sağlanmazsa, dışarıdan müdahaleye açık hale gelir" dedi.Otomobiller de risk altındaMilliyet'te yer alan habere göre yeni nesil otomobillerin internete bağlı olduğu ve uzaktan erişimle kontrol edilebileceği de uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Etik Hacker Tamer Şahin, birçok yeni otomobilde frenlerin kilitlenebileceğini, direksiyonun çevrilebileceğini ve şerit değiştirilebileceğini belirtti. Şahin, bu tür müdahalelerin özellikle yüksek hızlarda ciddi kazalara yol açabileceğini söyledi.Cihazları korumak i̇çin ne yapmalı?Uzmanlar, akıllı cihazların güvenliği için birkaç önemli adım öneriyor:İnternete bağlanan cihazların sayısı arttıkça, siber saldırılara karşı korunmanın önemi de artıyor. Bu nedenle, kullanıcıların dikkatli olması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması büyük önem taşıyor.
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Akıllı aletler ve internete bağlanan her şey tehdit altında: Cihazları patlatmak mümkün mü? Korunmak için ne yapmalı?

08:18 19.09.2024 (güncellendi: 08:20 19.09.2024)
© FotoğrafAkıllı aletler ve internete bağlanan her şey tehdit altında: Cihazları patlatmak mümkün mü? Korunmak için ne yapmalı?
Akıllı aletler ve internete bağlanan her şey tehdit altında: Cihazları patlatmak mümkün mü? Korunmak için ne yapmalı? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılarak gerçekleştirilen saldırı, akıllı cihazların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. İnternete bağlanabilen ev aletlerinden otomobillere kadar birçok cihaz, siber saldırılarla kontrol edilebilir mi? Uzmanlar, bu tür saldırıların mümkün olduğunu ve ciddi güvenlik açıkları yarattığını belirtiyor.
Günlük yaşamda kullandığımız akıllı süpürgeler, buzdolapları ve kombiler gibi internete bağlanabilen cihazlar, potansiyel bir tehdit oluşturabilir mi? Bu soruya yanıt arayan uzmanlar, tehlikenin büyük olduğunu vurguluyor.

'Akıllı cihazlar yangın riski taşıyor'

Etik Hacker Tamer Şahin, internete bağlı akıllı cihazların tamamının risk altında olduğunu belirtiyor. Şahin, “Bu cihazlar sürekli internete bağlı oldukları için, siber saldırılarla manipüle edilerek fiziksel hayata zarar verebilecek şekilde kullanılabilir. Örneğin, buzdolabında yangın çıkarabilir ya da televizyonun kamerasından insanları izleyebilirler," dedi. Şahin ayrıca, akıllı telefonların bile kapalı olduklarında dahi diğer cihazlarla haberleştiğini ve tamamen kapatılamadıklarını ekliyor.

Güvenlik önlemleri şart

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, akıllı ev eşyalarının siber saldırılarla ciddi tehlikelere yol açabileceğini söylüyor. Kırık, “Akıllı prizler, termostatlar ve fırınlar gibi cihazlar, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla aşırı ısınmaya veya elektrik yüklenmesine neden olabilir. Bu da yangın ya da patlama riski doğurur" uyarısında bulundu. Cihazların düzenli yazılım güncellemeleri yapılmalı ve güçlü şifreler kullanılmalı.

Modem güvenliği kritik öneme sahip

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise modem güvenliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Demircan, “Modem, evdeki tüm akıllı cihazlarla bağlantılıdır. Güvenlik açığı olan bir modem, tüm akıllı cihazlara erişim imkanı sağlar. Modemin güvenliği sağlanmazsa, dışarıdan müdahaleye açık hale gelir" dedi.

Otomobiller de risk altında

Milliyet'te yer alan habere göre yeni nesil otomobillerin internete bağlı olduğu ve uzaktan erişimle kontrol edilebileceği de uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Etik Hacker Tamer Şahin, birçok yeni otomobilde frenlerin kilitlenebileceğini, direksiyonun çevrilebileceğini ve şerit değiştirilebileceğini belirtti. Şahin, bu tür müdahalelerin özellikle yüksek hızlarda ciddi kazalara yol açabileceğini söyledi.

Cihazları korumak i̇çin ne yapmalı?

Uzmanlar, akıllı cihazların güvenliği için birkaç önemli adım öneriyor:
Yazılım Güncellemeleri: Cihazların düzenli olarak güncellenmesi, güvenlik açıklarını kapatır.
Güçlü Şifreler: Karmaşık ve güçlü şifreler kullanmak, cihazların hacklenmesini zorlaştırır.
Güvenilir Markalar: Güvenilir markaların ürünlerini tercih etmek, güvenlik risklerini azaltır.
Modem Güvenliği: Modemlerin güçlü şifrelerle korunması, tüm ağın güvenliğini sağlar.
İnternete bağlanan cihazların sayısı arttıkça, siber saldırılara karşı korunmanın önemi de artıyor. Bu nedenle, kullanıcıların dikkatli olması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması büyük önem taşıyor.
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