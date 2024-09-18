https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-sonrasi-herkesin-merak-ettigi-soruyu-yapay-zeka-yanitladi-telefonlarimiz-1088148238.html

Herkesin merak ettiği soruyu yapay zeka yanıtladı: Telefonlarımız saatli bombaya dönüşebilir mi?

Herkesin merak ettiği soruyu yapay zeka yanıtladı: Telefonlarımız saatli bombaya dönüşebilir mi?

Sputnik Türkiye

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, çağrı cihazlarının bomba gibi patlaması sonucu 2 binden fazla insanın yaralandığı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T07:26+0300

2024-09-18T07:26+0300

2024-09-18T07:26+0300

yapay zeka

dünya

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Siber saldırılar her geçen gün daha karmaşık hale geliyor ve hayatımızın merkezindeki akıllı cihazları tehlikeye atma potansiyeline sahip. Bu nedenle bireysel güvenlik önlemleri almak, dijital dünyada daha güvenli kalmanın anahtarı olarak öne çıkıyorİsrail'in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği siber saldırıda, özellikle iletişim araçları hedef alındı. Çağrı cihazlarının infilak etmesi, bu tür saldırıların ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Siber güvenlik uzmanlarına göre, bu olay cep telefonları gibi cihazların da benzer şekilde hedef alınabileceği endişesini doğurdu. Özellikle akıllı telefonların iç yapısı ve bataryaları, kötü niyetli yazılımlar aracılığıyla aşırı ısındırılarak patlamaya yol açabilir.Yapay zeka yanıtladı: Telefonlar ne kadar risk altında?Siber saldırılara karşı alınması gereken önlemlerSputnik'in sorduğu soru üzerine yapay zeka elektronik cihazların patlama riski taşıyan birer saatli bombaya dönüşmemesi için bireylerin ve kurumların siber güvenliğe daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizdi. İşte bazı alınabilecek önlemler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/hizbullah-10-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1088147483.html

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