https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-narin-evladimiz-uzerinden-dinin-kuran-kurslarinin--hedefe-1088219241.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Narin evladımız üzerinden dinin, Kur'an kurslarının hedefe konduğunu görüyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Narin evladımız üzerinden dinin, Kur'an kurslarının hedefe konduğunu görüyoruz
Sputnik Türkiye
K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Şahin Iğdır'da yaptığı konuşmasında, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran üzerinden dinin, dindarların... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T18:46+0300
2024-09-19T18:46+0300
2024-09-19T18:46+0300
politika
ak parti
adalet ve kalkınma partisi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' çerçevesinde Iğdır'da basın açıklaması yaptı. AK Parti binasında basın açıklaması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Şahin, basın açıklaması sonrası vatandaşlar ile bir araya geldi. Türkiye buluşmalarında her daim özden geleceğe hizmet ettiklerini belirten Şahin, "Özümüzden yirmi üç yıldır asla satmadığımız kurucu ilkelerimizden, umdelerimizden güçle geleceğimizi şekillendirecek ve hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Bizi hedeflerimizden uzaklaşmak için bizi yolumuzdan alıkoymak için işte bu en güçlü yönümüze birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırıların gerçekleştiğini son dönemde hep beraberce görüyoruz. Toplumun sinir uçlarıyla oynadıklarını görüyoruz. Son günlerde bu tür saldırıların gizli oyunlarının görüldüğünü görüyoruz. Toplumsal hadiselerini bu amaç uğruna dağıtımını görüyoruz" dedi.'Narin üzerinden dine saldırı var'Şahin, "Hepimizin yüreğini dağıtan canice bir cinayete kurban giden Narin evladımız üzerinden dinin, dindarların, Kur'an'ın, Kur'an kursların hatta topyekûn olarak aile örgütünün hedef konduğunu görüyoruz. Toplumumuzun adalete olan güven durumunu zedelemek için bir takım saldırılarının gerçekleştiği, operasyonlara imza atıldığı kanıtlandı. Bir masumun canının katledilmesini kamplaşma ve kutuplaşma durumu kılmaya çalışanları hep birlikte görüyoruz. Sekiz yaşındaki masum yavrumuzun katledenlerinin en ağır ceza ile cezalandırılacakları konusunda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Olayın kolluk tarafından adli merciler tarafından incelenmesi ele alınmakta ve en kısa süre içerisinde aydınlatılarak suçlular gerekli cezaya çarptırılacaklar" diyerek sözlerine devam etti.'Hepimiz şahit olduk'"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Partimize gönülden veren milyonlara hakaret eden bir şahsı adeta baş tacı ederek, yanına oturtarak onu kendince onure ettiğine hepimiz şahit olduk" diyen Şahin, "Ayşenur Ezgi Eygi şehidimizin naaşının huzurunda, şehidimizin babasının önünde birtakım siyasi tartışmalara girme teşebbüsü içerisinde olduğuna hepimiz şahitlik ettik. Cenaze yerlerinin siyaset yapılacak yer olmadığını bilmiyorlar. Normalleşme diye çıktıkları yer milletimize küfür edenleri baş köşeye oturtma olmuştur" cümlelerini kaydetti.'Ülke gündemini erken seçim ile yormanın önemi yok'Enflasyon düşerken erken seçimden bahsetmen bir önemi olmadığını belirten Şahin, "Anayasa nezdinde seçimlerin olacağı tarih bellidir. Ülke gündemini erken seçim ile yormanın önemi yoktur" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/milli-egitim-bakani-tekin-maneviyati-guclu-bireyler-yetistirmek-gerektigine-inaniyorum-1088214597.html
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ak parti, adalet ve kalkınma partisi, narin güran, iğdır, fatih şahin, özgür özel
ak parti, adalet ve kalkınma partisi, narin güran, iğdır, fatih şahin, özgür özel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Narin evladımız üzerinden dinin, Kur'an kurslarının hedefe konduğunu görüyoruz
K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Şahin Iğdır'da yaptığı konuşmasında, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran üzerinden dinin, dindarların, Kur'an'ın, Kur'an kurslarının hatta topyekûn olarak aile örgütünün hedefe konduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' çerçevesinde Iğdır'da basın açıklaması yaptı.
AK Parti binasında basın açıklaması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Şahin, basın açıklaması sonrası vatandaşlar ile bir araya geldi. Türkiye buluşmalarında her daim özden geleceğe hizmet ettiklerini belirten Şahin, "Özümüzden yirmi üç yıldır asla satmadığımız kurucu ilkelerimizden, umdelerimizden güçle geleceğimizi şekillendirecek ve hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Bizi hedeflerimizden uzaklaşmak için bizi yolumuzdan alıkoymak için işte bu en güçlü yönümüze birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırıların gerçekleştiğini son dönemde hep beraberce görüyoruz. Toplumun sinir uçlarıyla oynadıklarını görüyoruz. Son günlerde bu tür saldırıların gizli oyunlarının görüldüğünü görüyoruz. Toplumsal hadiselerini bu amaç uğruna dağıtımını görüyoruz" dedi.
'Narin üzerinden dine saldırı var'
Şahin, "Hepimizin yüreğini dağıtan canice bir cinayete kurban giden Narin evladımız üzerinden dinin, dindarların, Kur'an'ın, Kur'an kursların hatta topyekûn olarak aile örgütünün hedef konduğunu görüyoruz. Toplumumuzun adalete olan güven durumunu zedelemek için bir takım saldırılarının gerçekleştiği, operasyonlara imza atıldığı kanıtlandı. Bir masumun canının katledilmesini kamplaşma ve kutuplaşma durumu kılmaya çalışanları hep birlikte görüyoruz. Sekiz yaşındaki masum yavrumuzun katledenlerinin en ağır ceza ile cezalandırılacakları konusunda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Olayın kolluk tarafından adli merciler tarafından incelenmesi ele alınmakta ve en kısa süre içerisinde aydınlatılarak suçlular gerekli cezaya çarptırılacaklar" diyerek sözlerine devam etti.
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Partimize gönülden veren milyonlara hakaret eden bir şahsı adeta baş tacı ederek, yanına oturtarak onu kendince onure ettiğine hepimiz şahit olduk" diyen Şahin, "Ayşenur Ezgi Eygi şehidimizin naaşının huzurunda, şehidimizin babasının önünde birtakım siyasi tartışmalara girme teşebbüsü içerisinde olduğuna hepimiz şahitlik ettik. Cenaze yerlerinin siyaset yapılacak yer olmadığını bilmiyorlar. Normalleşme diye çıktıkları yer milletimize küfür edenleri baş köşeye oturtma olmuştur" cümlelerini kaydetti.
'Ülke gündemini erken seçim ile yormanın önemi yok'
Enflasyon düşerken erken seçimden bahsetmen bir önemi olmadığını belirten Şahin, "Anayasa nezdinde seçimlerin olacağı tarih bellidir. Ülke gündemini erken seçim ile yormanın önemi yoktur" diye konuştu.