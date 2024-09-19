https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/adam-oldurmeden-10-yil-ve-yagmadan-22-yil-hapis-cezasi-bulunan-2-kisi-ayni-evde-yakalandi-1088221882.html

Adam öldürmeden 10 yıl ve yağmadan 22 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi aynı evde yakalandı

Adam öldürmeden 10 yıl ve yağmadan 22 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi aynı evde yakalandı

Sputnik Türkiye

Samsun'da 'adam' öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kişinin sahte kimlikle kiraladığı evine düzenlenen operasyonda ' yağma' suçundan kesinleşmiş... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T21:24+0300

2024-09-19T21:24+0300

2024-09-19T21:24+0300

türkiye

kasten öldürme

yağma

firari

tutuklama

tutuklama kararı

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Samsun'da 'adam öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan iki kişi Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla aynı evde yakalandı.Yaklaşık 10 aydır 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin sahte bir isimle kiraladığı evde kaldığı tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.Operasyonun düzenlendiği sahte kimlikle kiralanmış evde bulunan diğer kişininde yapılan sorgusunda 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan kesinleşmiş 22 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişiler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rizede-70-yildir-sergilenen-sakal-i-serif-calindi-1088220682.html

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kasten öldürme, yağma, firari, tutuklama, tutuklama kararı