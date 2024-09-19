https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/adam-oldurmeden-10-yil-ve-yagmadan-22-yil-hapis-cezasi-bulunan-2-kisi-ayni-evde-yakalandi-1088221882.html
Adam öldürmeden 10 yıl ve yağmadan 22 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi aynı evde yakalandı
Adam öldürmeden 10 yıl ve yağmadan 22 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi aynı evde yakalandı
Sputnik Türkiye
Samsun'da 'adam' öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kişinin sahte kimlikle kiraladığı evine düzenlenen operasyonda ' yağma' suçundan kesinleşmiş... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T21:24+0300
2024-09-19T21:24+0300
2024-09-19T21:24+0300
türkiye
kasten öldürme
yağma
firari
tutuklama
tutuklama kararı
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Samsun'da 'adam öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan iki kişi Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla aynı evde yakalandı.Yaklaşık 10 aydır 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin sahte bir isimle kiraladığı evde kaldığı tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.Operasyonun düzenlendiği sahte kimlikle kiralanmış evde bulunan diğer kişininde yapılan sorgusunda 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan kesinleşmiş 22 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişiler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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kasten öldürme, yağma, firari, tutuklama, tutuklama kararı
kasten öldürme, yağma, firari, tutuklama, tutuklama kararı
Adam öldürmeden 10 yıl ve yağmadan 22 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi aynı evde yakalandı
Samsun'da 'adam' öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kişinin sahte kimlikle kiraladığı evine düzenlenen operasyonda ' yağma' suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin de bulunduğu tespit edildi.
Samsun'da 'adam öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan iki kişi Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla aynı evde yakalandı.
Yaklaşık 10 aydır 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin sahte bir isimle kiraladığı evde kaldığı tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyonun düzenlendiği sahte kimlikle kiralanmış evde bulunan diğer kişininde yapılan sorgusunda 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan kesinleşmiş 22 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan kişiler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.