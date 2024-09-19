https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abdden-yeni-seyir-plani-donanma-2027-yilina-kadar-cine-karsi-olasi-bir-harekata-hazirlanacak-1088220507.html

ABD'den yeni Seyir Planı: Donanma, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir harekata hazırlanacak

ABD'den yeni Seyir Planı: Donanma, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir harekata hazırlanacak

Sputnik Türkiye

ABD Donanması, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir askeri harekâta hazırlanmak üzere bir plan yayımladı. Söz konusu belgede Rusya'nın filosunun da savaş... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T20:20+0300

2024-09-19T20:20+0300

2024-09-19T20:20+0300

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ABD Donanması, donanmanın 2027 yılına kadar Çin'e karşı hazır olmasını sağlamak üzere tasarlanan yeni bir strateji yayımladı. ABD Donanması için Seyir Planı olarak adlandırılan yeni strateji, gemi inşasındaki engelleri aşarak inşayı hızlandırmaya ve filoyu geliştirmek için yeni teknolojilerden yararlanmaya odaklanıyor.Söz konusu rapora ilişkin açıklama yapan ABD Donanma Operasyonları Şefi Lisa Franchetti, “ABD Donanması Seyir Planı, filomuzun hazır olma durumunu iyileştirmeye yönelik kapsamlı stratejik rehberdir. 2027 yılına kadar Çin ile olası bir çatışma için hazır olma durumunun artırılmasına ve donanmanın uzun vadeli savaş avantajının geliştirilmesine öncelik vermektedir” dedi.Planın, Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'ı işgal etme planlarına yönelik olduğu iddia edildi.Raporda, “2027 yılına kadar Donanma, Çin Halk Cumhuriyeti'ne öncelik vererek Müşterek ve Birleşik bir gücün parçası olarak sürekli savaşa daha hazır olacaktır” cümlesine de yer verildi.Söz konusu raporda Rusya'nın askeri açıdan 'tehlikeli' olmaya devam ettiği belirtilirken, "Karadeniz'deki kayıplara rağmen Rusya'nın filoları Kuzey ve Atlantik, Akdeniz, Baltık ve Kuzey Pasifik'teki savaş kabiliyetini korumaktadır. Kremlin ayrıca dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahiptir" cümlesi kaydedildi.Daha önce ABD Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023 APEC zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a Çin'in Tayvan ile güç kullanarak değil barışçıl bir şekilde yeniden birleşmek istediğini söylediğini bildirmişti. Medya Çinli yetkililerin zirve öncesinde Biden'dan Çin'in 'Tayvan'la barışçıl birleşme' hedeflerini desteklediğini ve devletlerin adanın bağımsızlığını tanımayacağını beyan etmesini istediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusya-deniz-kuvvetleri-komutani-pasifik-filosu-stratejik-silahlari-aninda-kullanmaya-hazir-1088218810.html

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