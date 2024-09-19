ABD'den yeni Seyir Planı: Donanma, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir harekata hazırlanacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Morgan Stanley'in temkinli faiz beklentisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'ya gelen göçmenlerin suç oranında artış var. Çözümsüzlük sebebiyle AFD yükseliyor'
16:05
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
17:34
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:20
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:43
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abdden-yeni-seyir-plani-donanma-2027-yilina-kadar-cine-karsi-olasi-bir-harekata-hazirlanacak-1088220507.html
ABD'den yeni Seyir Planı: Donanma, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir harekata hazırlanacak
ABD'den yeni Seyir Planı: Donanma, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir harekata hazırlanacak
Sputnik Türkiye
ABD Donanması, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir askeri harekâta hazırlanmak üzere bir plan yayımladı. Söz konusu belgede Rusya'nın filosunun da savaş... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T20:20+0300
2024-09-19T20:20+0300
dünya
abd
abd donanması
çin
tayvan
rusya
kremlin
nükleer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083641969_2:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_d32f4698413d50d04ed24de85be4a5ba.jpg
ABD Donanması, donanmanın 2027 yılına kadar Çin'e karşı hazır olmasını sağlamak üzere tasarlanan yeni bir strateji yayımladı. ABD Donanması için Seyir Planı olarak adlandırılan yeni strateji, gemi inşasındaki engelleri aşarak inşayı hızlandırmaya ve filoyu geliştirmek için yeni teknolojilerden yararlanmaya odaklanıyor.Söz konusu rapora ilişkin açıklama yapan ABD Donanma Operasyonları Şefi Lisa Franchetti, “ABD Donanması Seyir Planı, filomuzun hazır olma durumunu iyileştirmeye yönelik kapsamlı stratejik rehberdir. 2027 yılına kadar Çin ile olası bir çatışma için hazır olma durumunun artırılmasına ve donanmanın uzun vadeli savaş avantajının geliştirilmesine öncelik vermektedir” dedi.Planın, Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'ı işgal etme planlarına yönelik olduğu iddia edildi.Raporda, “2027 yılına kadar Donanma, Çin Halk Cumhuriyeti'ne öncelik vererek Müşterek ve Birleşik bir gücün parçası olarak sürekli savaşa daha hazır olacaktır” cümlesine de yer verildi.Söz konusu raporda Rusya'nın askeri açıdan 'tehlikeli' olmaya devam ettiği belirtilirken, "Karadeniz'deki kayıplara rağmen Rusya'nın filoları Kuzey ve Atlantik, Akdeniz, Baltık ve Kuzey Pasifik'teki savaş kabiliyetini korumaktadır. Kremlin ayrıca dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahiptir" cümlesi kaydedildi.Daha önce ABD Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023 APEC zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a Çin'in Tayvan ile güç kullanarak değil barışçıl bir şekilde yeniden birleşmek istediğini söylediğini bildirmişti. Medya Çinli yetkililerin zirve öncesinde Biden'dan Çin'in 'Tayvan'la barışçıl birleşme' hedeflerini desteklediğini ve devletlerin adanın bağımsızlığını tanımayacağını beyan etmesini istediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusya-deniz-kuvvetleri-komutani-pasifik-filosu-stratejik-silahlari-aninda-kullanmaya-hazir-1088218810.html
çin
tayvan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083641969_376:0:2624:1686_1920x0_80_0_0_530f48d1a75d246353c67db14da38b6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd donanması, çin, tayvan, rusya, kremlin, nükleer
abd, abd donanması, çin, tayvan, rusya, kremlin, nükleer

ABD'den yeni Seyir Planı: Donanma, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir harekata hazırlanacak

20:20 19.09.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Russel LindseyABD donanması
ABD donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Russel Lindsey
Abone ol
ABD Donanması, 2027 yılına kadar Çin'e karşı olası bir askeri harekâta hazırlanmak üzere bir plan yayımladı. Söz konusu belgede Rusya'nın filosunun da savaş kabiliyeti koruduğu bilgisine yer verildi.
ABD Donanması, donanmanın 2027 yılına kadar Çin'e karşı hazır olmasını sağlamak üzere tasarlanan yeni bir strateji yayımladı. ABD Donanması için Seyir Planı olarak adlandırılan yeni strateji, gemi inşasındaki engelleri aşarak inşayı hızlandırmaya ve filoyu geliştirmek için yeni teknolojilerden yararlanmaya odaklanıyor.
Söz konusu rapora ilişkin açıklama yapan ABD Donanma Operasyonları Şefi Lisa Franchetti, “ABD Donanması Seyir Planı, filomuzun hazır olma durumunu iyileştirmeye yönelik kapsamlı stratejik rehberdir. 2027 yılına kadar Çin ile olası bir çatışma için hazır olma durumunun artırılmasına ve donanmanın uzun vadeli savaş avantajının geliştirilmesine öncelik vermektedir” dedi.
Planın, Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'ı işgal etme planlarına yönelik olduğu iddia edildi.
Raporda, “2027 yılına kadar Donanma, Çin Halk Cumhuriyeti'ne öncelik vererek Müşterek ve Birleşik bir gücün parçası olarak sürekli savaşa daha hazır olacaktır” cümlesine de yer verildi.
Söz konusu raporda Rusya'nın askeri açıdan 'tehlikeli' olmaya devam ettiği belirtilirken, "Karadeniz'deki kayıplara rağmen Rusya'nın filoları Kuzey ve Atlantik, Akdeniz, Baltık ve Kuzey Pasifik'teki savaş kabiliyetini korumaktadır. Kremlin ayrıca dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahiptir" cümlesi kaydedildi.
Daha önce ABD Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023 APEC zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a Çin'in Tayvan ile güç kullanarak değil barışçıl bir şekilde yeniden birleşmek istediğini söylediğini bildirmişti. Medya Çinli yetkililerin zirve öncesinde Biden'dan Çin'in 'Tayvan'la barışçıl birleşme' hedeflerini desteklediğini ve devletlerin adanın bağımsızlığını tanımayacağını beyan etmesini istediğini belirtmişti.
Pasifik Filosu denizaltıları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
DÜNYA
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı: Pasifik Filosu stratejik silahları anında kullanmaya hazır
18:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала