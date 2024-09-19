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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abd-baskani-biden-jessica-albadan-is-istedi-1088218346.html
ABD Başkanı Biden Jessica Alba'dan iş istedi
ABD Başkanı Biden Jessica Alba'dan iş istedi
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan iş istedi. Latin kökenli... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T18:05+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan şakayla karışık iş istedi.Ulusal Hispanik Miras Ayı kapsamında Beyaz Saray'da Latin Amerikalıları ağırlayan ABD Başkanı Biden yeni bir gafa imza attı. Ünlü oyuncu Jessica Alba'dan övgü ile söz eden Biden iş istedi. Sahnedeyken oyuncuya seslenen Biden, "Bana bir iş bulabilir misin?" diye sordu. Biden, Temmuz ayında Demokrat Parti'nin baskısı üzerine Kasım ayında Donald Trump'a karşı yapılacak seçimden sadece dört ay önce ABD başkanlığı yarışından çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyadan-biden-macron-ve-scholza-uyari-daha-guclu-silahlarimiz-hazirda-bekliyor-1088122207.html
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abd, joe biden, iş, amerika birleşik devletleri, kamala harris, washington, washington dc, beyaz saray, donald trump, abd başkanlık seçimleri
abd, joe biden, iş, amerika birleşik devletleri, kamala harris, washington, washington dc, beyaz saray, donald trump, abd başkanlık seçimleri

ABD Başkanı Biden Jessica Alba'dan iş istedi

18:05 19.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn MartinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan iş istedi. Latin kökenli Amerikalıları ağırlayan Biden'ın sözleri yeni bir gaf olarak yorumlandı.
ABD Başkanı Joe Biden, ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan şakayla karışık iş istedi.
Ulusal Hispanik Miras Ayı kapsamında Beyaz Saray'da Latin Amerikalıları ağırlayan ABD Başkanı Biden yeni bir gafa imza attı. Ünlü oyuncu Jessica Alba'dan övgü ile söz eden Biden iş istedi. Sahnedeyken oyuncuya seslenen Biden, "Bana bir iş bulabilir misin?" diye sordu. Biden, Temmuz ayında Demokrat Parti'nin baskısı üzerine Kasım ayında Donald Trump'a karşı yapılacak seçimden sadece dört ay önce ABD başkanlığı yarışından çekildi.
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