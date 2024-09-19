https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abd-baskani-biden-jessica-albadan-is-istedi-1088218346.html

ABD Başkanı Biden Jessica Alba'dan iş istedi

ABD Başkanı Biden Jessica Alba'dan iş istedi

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan iş istedi. Latin kökenli... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T18:05+0300

2024-09-19T18:05+0300

2024-09-19T18:05+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan şakayla karışık iş istedi.Ulusal Hispanik Miras Ayı kapsamında Beyaz Saray'da Latin Amerikalıları ağırlayan ABD Başkanı Biden yeni bir gafa imza attı. Ünlü oyuncu Jessica Alba'dan övgü ile söz eden Biden iş istedi. Sahnedeyken oyuncuya seslenen Biden, "Bana bir iş bulabilir misin?" diye sordu. Biden, Temmuz ayında Demokrat Parti'nin baskısı üzerine Kasım ayında Donald Trump'a karşı yapılacak seçimden sadece dört ay önce ABD başkanlığı yarışından çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyadan-biden-macron-ve-scholza-uyari-daha-guclu-silahlarimiz-hazirda-bekliyor-1088122207.html

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