https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyadan-biden-macron-ve-scholza-uyari-daha-guclu-silahlarimiz-hazirda-bekliyor-1088122207.html

Rusya'dan Biden, Macron ve Scholz'a uyarı: 'Daha güçlü silahlarımız hazırda bekliyor'

Rusya'dan Biden, Macron ve Scholz'a uyarı: 'Daha güçlü silahlarımız hazırda bekliyor'

Sputnik Türkiye

Batı'nın Rusya topraklarının derinliklerinin vurulmasına yönelik planlarına sert tepki gösteren Duma Başkanı Volodin, Moskova'nın olası saldırıları yanıtsız... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T14:02+0300

2024-09-17T14:02+0300

2024-09-17T14:02+0300

ukrayna krizi

rusya

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rus parlamentosunun alt kanadı duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

vyaçeslav volodin

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almanya

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çatışmayı kışkırtarak geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirterek bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.Duma'daki oturumda konuşan Volodin, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar göndererek Rusya topraklarının derinliklerini vurması için teşvik etmesini eleştirdi.Duma Başkanı, "Seçim yarışından çekilerek halihazırda kaçan Biden, neredeyse her yerde kaybeden ve siyasetçi sıfatıyla hiç geleceği olmayan Scholz ve Fransa vatandaşlarının da destek vermediği Macron, bugün dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bir çatışmayı kışkırtabilir. Biz kendi adımıza, böyle bir şeye izin vermemek için her şeyi yapmalıyız" dedi.ABD'nin hiç çekinmeden saldırılar düzenleme ihtimalini tartıştığına dikkat çeken Volodin, "Uydu grupları ABD'ye, NATO ülkelerine ait. Bu durumda, uydu gruplarına bağlı yüksek hassasiyetli silahlardan komutların verilmesi ve uygulanması işlemleri, NATO askerleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu da, NATO'nun çatışmanın içine tamamen çekildiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Bu tartışmaların en korkunç sonuçları beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan Volodin, "Barışçıl kentlerimize saldırmayı konuşuyorlar, üstelik bunun kendilerini etkilemeyeceğini düşünerek konuşuyorlar. Bu doğru değil. Biz yanıt vereceğiz. Yanıt için gerekli araçlara sahibiz. Daha güçlü silahlar hazırda bekliyor" mesajını gönderdi.Volodin, nükleer felaketi durdurmak için elinden geleni yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verilmesi gerektiğini de vurguladı.

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