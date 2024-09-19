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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/abd-basini-israil-cagri-cihazlari-uretmek-icin-paravan-sirket-kurdu-1088214921.html
ABD basını: İsrail çağrı cihazları üretmek için paravan şirket kurdu
ABD basını: İsrail çağrı cihazları üretmek için paravan şirket kurdu
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, İsrail’in patlayıcı içeren çağrı cihazları üretmek için bir paravan şirket kurduğunu, söz konusu aygıtların daha sonra Lübnan’a teslim... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T16:36+0300
2024-09-19T16:36+0300
dünya
abd medyası
the new york times (nyt)
nyt
israil
paravan şirket
çağrı cihazı
patlayıcı
lübnan
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New York Times’ın operasyon ile ilgili bilgi sahibi olan üç istihbarat görevlisine dayandırdığı habere göre İsrail, patlayıcı içeren çağrı cihazları üretmek için bir paravan şirket kurdu, üretilen aygıtlar daha sonra Lübnan’a gönderildi.Haberde, “Görünüşe göre BAC Consulting, Tayvanlı Gold Apollo şirketi adına cihazları üretme sözleşmesi bulunan bir Macar şirketiydi. Fakat aslında İsrail’in gizli planının bir parçasıydı” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, çağrı cihazlarını yapan kişilerin yani İsrail istihbarat çalışanlarının gerçek kimliklerinin gizlenmesi amacıyla en az iki paravan şirketin daha kurulduğunu vurguladı.Lübnan’a teslim edilen çağrı cihazlarının pillerinde PETN adlı patlayıcının bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, BAC Consulting’in aynı zamanda sıradan müşteriler için patlayıcı içermeyen cihazları da ürettiğini anlattı.Habere göre çağrı cihazlarının Lübnan’a teslimatı 2022’nin yaz döneminde başladı, fakat Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın güvenlik gerekçeleri ile cep telefonlarının kullanılmasını kınamasından sonra üretim artırıldı.Nasrallah’ın telefonların İsrail tarafından yeni teknolojiler kullanılarak hacklenebileceğinden endişe ettiği ve hareketin üyelerine planları hakkında bilgi aktarmak için cep telefonlarını kullanmamalarını emrettiği belirtilen yazıda, bunların yerine kullanıcılarının yeri hakkında verileri ve diğer bilgileri ifşa etmeyen çağrı cihazlarının kullanılması konusunda ısrarcı olduğu vurgulandı.Ne olmuştu?Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-savunma-bakani-gallant-yeni-asama-basladi-diyerek-konustu-odagimiz-lubnan-cephesine-kaydi-1088180012.html
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abd medyası, the new york times (nyt), nyt, israil, paravan şirket, çağrı cihazı, patlayıcı, lübnan
abd medyası, the new york times (nyt), nyt, israil, paravan şirket, çağrı cihazı, patlayıcı, lübnan

ABD basını: İsrail çağrı cihazları üretmek için paravan şirket kurdu

16:36 19.09.2024
© AP PhotoLübnan'da patlatılan iletişim cihazları
Lübnan'da patlatılan iletişim cihazları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AP Photo
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New York Times gazetesi, İsrail’in patlayıcı içeren çağrı cihazları üretmek için bir paravan şirket kurduğunu, söz konusu aygıtların daha sonra Lübnan’a teslim edildiğini bildirdi.
New York Times’ın operasyon ile ilgili bilgi sahibi olan üç istihbarat görevlisine dayandırdığı habere göre İsrail, patlayıcı içeren çağrı cihazları üretmek için bir paravan şirket kurdu, üretilen aygıtlar daha sonra Lübnan’a gönderildi.
Haberde, “Görünüşe göre BAC Consulting, Tayvanlı Gold Apollo şirketi adına cihazları üretme sözleşmesi bulunan bir Macar şirketiydi. Fakat aslında İsrail’in gizli planının bir parçasıydı” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, çağrı cihazlarını yapan kişilerin yani İsrail istihbarat çalışanlarının gerçek kimliklerinin gizlenmesi amacıyla en az iki paravan şirketin daha kurulduğunu vurguladı.
Lübnan’a teslim edilen çağrı cihazlarının pillerinde PETN adlı patlayıcının bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, BAC Consulting’in aynı zamanda sıradan müşteriler için patlayıcı içermeyen cihazları da ürettiğini anlattı.
Habere göre çağrı cihazlarının Lübnan’a teslimatı 2022’nin yaz döneminde başladı, fakat Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın güvenlik gerekçeleri ile cep telefonlarının kullanılmasını kınamasından sonra üretim artırıldı.
Nasrallah’ın telefonların İsrail tarafından yeni teknolojiler kullanılarak hacklenebileceğinden endişe ettiği ve hareketin üyelerine planları hakkında bilgi aktarmak için cep telefonlarını kullanmamalarını emrettiği belirtilen yazıda, bunların yerine kullanıcılarının yeri hakkında verileri ve diğer bilgileri ifşa etmeyen çağrı cihazlarının kullanılması konusunda ısrarcı olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.
Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
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