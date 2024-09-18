https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1088145712.html

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T01:49+0300

2024-09-18T01:49+0300

2024-09-18T02:52+0300

politika

malatya

deprem

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.38'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin merkezi her iki kaynağa göre de Pütürge olarak paylaşıldı. Depremin derinliği ise AFAD'a göre 9.58 km olarak ölçülürken, Kandilli depremin 5 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskanligi-narin-guran-cinayetinin-yasandigi-tavsantepe-koyu-imami-hakkinda-1088144117.html

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kandilli rasathanesi, malatya deprem, deprem son dakika, malatya deprem son dakika, malatya son dakika deprem, kandilli deprem, afad, afad son deprem, kandilli son depremler, son dakika deprem türkiye, malatya, kandilli deprem son dakika, az önce deprem nerede oldu son dakika