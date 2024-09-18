https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1088145712.html
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:49+0300
2024-09-18T01:49+0300
2024-09-18T02:52+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.38'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin merkezi her iki kaynağa göre de Pütürge olarak paylaşıldı. Depremin derinliği ise AFAD'a göre 9.58 km olarak ölçülürken, Kandilli depremin 5 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskanligi-narin-guran-cinayetinin-yasandigi-tavsantepe-koyu-imami-hakkinda-1088144117.html
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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
01:49 18.09.2024 (güncellendi: 02:52 18.09.2024)
AFAD, merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.38'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkezi her iki kaynağa göre de Pütürge olarak paylaşıldı. Depremin derinliği ise AFAD'a göre 9.58 km olarak ölçülürken, Kandilli depremin 5 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.