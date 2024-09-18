https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskanligi-narin-guran-cinayetinin-yasandigi-tavsantepe-koyu-imami-hakkinda-1088144117.html
Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin Güran cinayetinin yaşandığı Tavşantepe Köyü'nün imamı hakkında soruşturma başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin Güran cinayetinin yaşandığı Tavşantepe Köyü'nün imamı hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığınca Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili soruşturma başlatıldı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T00:25+0300
2024-09-18T00:25+0300
2024-09-18T00:27+0300
türkiye
narin güran
imam
tavşantepe
diyanet işleri başkanlığı
soruşturma
pornografi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071456650_2:0:859:482_1920x0_80_0_0_2ad07c12a9196004bab59e6fc47fa925.png
Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili soruşturma başlattı.Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan soruşturmanın sebebi Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialar olarak belirlendi.İddialar neydi?Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamının telefonunda, Habertürk'ün haberine göre, kendisinin de yer aldığı pornografik görüntüler olduğu öne sürülmüş ve soruşturma kapsamında ifade veren imamın bu görüntülere ilişkin "Evli bir çiftle tanıştık, birlikte olduk" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmişti.Ancak gazeteci Emrullah Erdinç, Jandarma kaynaklarının "Hiçbir soruşturmada suç konusu değilse özel hayata ilişkin soru sorulmaz; imam ile ilgili böyle bir sorgu yapılmadı" şeklinde bilgi verdiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/narin-cinayeti-sorusturmasinda-iki-isim-serbest-birakildi-1088120054.html
türkiye
tavşantepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071456650_109:0:752:482_1920x0_80_0_0_d249788b62128567811c596beefc4938.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran, imam, tavşantepe, diyanet işleri başkanlığı, soruşturma, pornografi
narin güran, imam, tavşantepe, diyanet işleri başkanlığı, soruşturma, pornografi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin Güran cinayetinin yaşandığı Tavşantepe Köyü'nün imamı hakkında soruşturma başlattı
00:25 18.09.2024 (güncellendi: 00:27 18.09.2024)
Diyanet İşleri Başkanlığınca Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili soruşturma başlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan soruşturmanın sebebi Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialar olarak belirlendi.
Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamının telefonunda, Habertürk'ün haberine göre, kendisinin de yer aldığı pornografik görüntüler olduğu öne sürülmüş ve soruşturma kapsamında ifade veren imamın bu görüntülere ilişkin "Evli bir çiftle tanıştık, birlikte olduk" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmişti.
Ancak gazeteci Emrullah Erdinç, Jandarma kaynaklarının "Hiçbir soruşturmada suç konusu değilse özel hayata ilişkin soru sorulmaz; imam ile ilgili böyle bir sorgu yapılmadı" şeklinde bilgi verdiğini aktarmıştı.