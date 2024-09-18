https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskanligi-narin-guran-cinayetinin-yasandigi-tavsantepe-koyu-imami-hakkinda-1088144117.html

Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin Güran cinayetinin yaşandığı Tavşantepe Köyü'nün imamı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin Güran cinayetinin yaşandığı Tavşantepe Köyü'nün imamı hakkında soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığınca Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili soruşturma başlatıldı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T00:25+0300

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türkiye

narin güran

imam

tavşantepe

diyanet işleri başkanlığı

soruşturma

pornografi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili soruşturma başlattı.Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan soruşturmanın sebebi Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialar olarak belirlendi.İddialar neydi?Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamının telefonunda, Habertürk'ün haberine göre, kendisinin de yer aldığı pornografik görüntüler olduğu öne sürülmüş ve soruşturma kapsamında ifade veren imamın bu görüntülere ilişkin "Evli bir çiftle tanıştık, birlikte olduk" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmişti.Ancak gazeteci Emrullah Erdinç, Jandarma kaynaklarının "Hiçbir soruşturmada suç konusu değilse özel hayata ilişkin soru sorulmaz; imam ile ilgili böyle bir sorgu yapılmadı" şeklinde bilgi verdiğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/narin-cinayeti-sorusturmasinda-iki-isim-serbest-birakildi-1088120054.html

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narin güran, imam, tavşantepe, diyanet işleri başkanlığı, soruşturma, pornografi