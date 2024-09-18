https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnanda-patlayan-cagri-cihazlarini-sattigi-ileri-surulmustu-macar-firmanin-aylardir-ziyaretcisi-1088182951.html

Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülmüştü: Macar firmanın aylardır ziyaretçisi olmadığı ortaya çıktı

Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülmüştü: Macar firmanın aylardır ziyaretçisi olmadığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının üreticisi olduğu öne sürülen Macar firmanın ofisinin aylardır boş olduğu anlaşıldı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T22:22+0300

2024-09-18T22:22+0300

2024-09-18T22:22+0300

dünya

macaristan

lübnan

çağrı cihazı

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Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmaya işaret etmesiyle gözlerin çevrildiği Macar firmanın Budapeşte’deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği ortaya çıktı.Yaklaşık 20 yıldın Macar firmanın ofisinin bulunduğu apartmanda kiracı olduğunu söyleyen bir kişi, alt katlarında bulunan ofiste birden fazla firmanın bulunduğunu ve bugüne kadar yalnız bir kadın çalışanı gördüklerini söyledi.Aynı zamanda kiracı, ofise gelen kadının postalarla ilgilendiğini, herhangi bir üretim ya da faaliyet yapıldığına rastlamadığını ifade etti.'Aracı firma'Macar Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, bahsi geçen firmanın Macaristan’da herhangi bir üretimi ya da tesisinin bulunmadığını, bir aracı firma olduğu belirtildi.Firma hakkında ise, Arcidiacono Cristiana Rosaria ismindeki bir kadının BAC Consulting şirketinin genel müdürü ve sahibi olduğu belirtilirken, firmanın bakım çalışmasını ileri sürerek internet sitesini kapattığı ortaya çıktı.Kuruluşunun 2022 yılı olduğu belirlenen firmanın ofisinin camında ise A4 kağıdına yazılmış firma isminden başka bir ibareye rastlanılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beyrutun-guney-banliyolerinde-patlama-sesi-duyuldu-1088176085.html

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